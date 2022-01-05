بعد تصاعد الشكاوى من تأخر الرحلات.. وجبات طعام مجانية لركاب القطارات في مصر (فيديو)

انتقد مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي تأخر عدد من رحلات القطارات في مصر التي وصلت مدة بعضها إلى 30 ساعة، وفق بعض الركاب.

وأرجعت هيئة السكك الحديد سبب التأخير إلى تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية، حيث خفضت من سرعة القطارات حرصًا على سلامة الركاب.

وأعرب مدونون عبر منصات التواصل عن استهجانهم من الرحلات الأخيرة للقطارات في مصر.

بعد شكاوى من التأخير أكثر من 15 ساعة… وجبات غذائية مجانية على ركاب القطارات في #مصر! pic.twitter.com/1ZCfH4s6Ra — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) January 4, 2022

من جانبه، أرجع وزير النقل والمواصلات المصري الفريق كامل الوزير تأخيرات القطارات في الأيام الماضية إلى سوء الأحوال الجوية وتجمعات مياه الأمطار.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية محلية، مساء الاثنين، إن مياه الأمطار أوصلت بين القضيبين وهو ما أدى إلى احمرار “السيمافور” ما يؤدي إلى توقف القطار.

والسيمافور مصطلح كشفي يعني التخاطب عن بُعد عبر أعلام صغيرة مصنوعة من النسيج من لونين هما الأحمر والأصفر ومثبتة على عمود، ويتم تحريك الأعلام في أوضاع مختلفة يعبّر كل منها عن أحد الحروف الأبجدية أو أحد الأرقام الحسابية المتفق عليها عالميًا.

وأشار الوزير إلى إلزام السائقين بالالتزام بالإشارات الصادرة عن “السيمافور”، مذكرًا بأن سائقًا خالف هذه التعليمات العام الماضي وتجاهل إحمرار السيمافور وتحرك بالقطار على مسؤوليته مما أدى إلى اصطدامه بالقطار الذي أمامه.

وزير النقل : توزيع وجبات داخل القطارات على الركاب بدون مقابل لمن لا يمتلك ثمن الوجبة pic.twitter.com/981rQ5g5Yy — صدى البلد (@baladtv) January 3, 2022

وقال الوزير إنه تم الدفع بـ120عربة شفط لسحب تجمعات المياه، موضحًا أن أكثر المحافظات تضررًا كانت المنيا وبني سويف وأسيوط، وهي أكثر المناطق التي شهدت هطول أمطار غزيرة.

وأكّد الوزير توفير 200 وجبة مجانية لركاب أحد القطارات التي تأخرت، و200 وجبة لقطار آخر.

فعلا في تأخر غريب في مواعيد القطارات

بيوصل ل16ساعة — أم محمد (@hl50m5kRoTVBsLK) January 3, 2022

بسب تأخر القطارات القطر جه بعد معاده ب اربع ساعات تمام فركبت عادى بيمشي خمس دقائق وبيقف تلات ساعات مع العلم أن القطر مكيف وكده الناس كلها كانت بتركبه نزلت فى نص الطريق بعد حوالى ١٨ ساعه وركبت اتوبيس لحد القاهره وركبت من القاهره بطنطا عربيهمع أن المفروض اوصل طنطا أنهاره الساعه ٦ص — محمد بن نصر (@MoNasr31656139) January 2, 2022