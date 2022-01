“كائنات واعية لديها مشاعر”.. إسبانيا تقر قانونا ينظم “حضانة الحيوانات” في حالة الطلاق

أقرّ مجلس النواب الإسباني، اليوم الأربعاء، قانونًا يتعامل مع الحيوانات على أنها “كائنات واعية لديها مشاعر”، وبناء عليه “لا يمكن مصادرتها أو رهنها أو التخلي عنها أو سوء معاملتها أو حتى فصلها عن أحد أصحابها في حالات الانفصال عن الشريك أو الطلاق”.

وذكرت صحيفة (إل باريس) الإسبانية أن التغييرات الجديدة سارية بموجب القانون الإسباني، ورافقها تعديل ثلاثة تشريعات وهي: القانون المدني وقانون الرهن وقانون الإجراءات المدنية.

ويتضمن القانون الجديد لوائح الحضانة المشتركة للحيوانات في حالة انفصال الزوجين.

A law change in Spain means that animals will now be considered sentient beings. But this is not the only reform in the pipeline, with more measures due to come into force this year. The government's aim is to change Spaniards’ relationship with animals https://t.co/Io6dVS7IjA

— El País English Edition (@elpaisinenglish) January 5, 2022