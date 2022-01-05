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بدلا من الترام.. ركاب يفاجَؤون بسيارة تشق طريقها على قضبان سكة حديد (فيديو)

يُظهر التسجيل لحظة دخول السيارة نفقًا ثم مرورها بمحطة ترام أمام ذهول الركاب (الصحافة التركية)
5/1/2022-|آخر تحديث: 5/1/202201:45 PM (مكة المكرمة)

أظهرت كاميرات مراقبة في مدينة إسطنبول التركية شخصًا يقود سيارة على قضبان للسكك الحديدية، وسط صدمة وذهول لكل من شاهدوا الواقعة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول تعليقًا على التسجيل المصور، إن سائقًا قام بشق طريقه بشكل خاطئ إلى سكة (الترام) ثم حوصر في مكان ما على طول مسار السكة الحديد.

وأوضحت أن شاحنة سحب جرّت السيارة من فوق القضبان بمنطقة الفاتح في إسطنبول.

ويُظهر التسجيل لحظة دخول السيارة نفقًا، ثم مرورها بمحطة أمام ذهول الركاب الذين ينتظرون الترام على الرصيف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات