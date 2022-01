بدلا من الترام.. ركاب يفاجَؤون بسيارة تشق طريقها على قضبان سكة حديد (فيديو)

أظهرت كاميرات مراقبة في مدينة إسطنبول التركية شخصًا يقود سيارة على قضبان للسكك الحديدية، وسط صدمة وذهول لكل من شاهدوا الواقعة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول تعليقًا على التسجيل المصور، إن سائقًا قام بشق طريقه بشكل خاطئ إلى سكة (الترام) ثم حوصر في مكان ما على طول مسار السكة الحديد.

A driver has wrongly made his/her way to the tram rails and then got trapped somewhere along the railway until a tow truck came to move the car out of the rails in Fatih district of Istanbul, Turkiye. pic.twitter.com/U56nQt1wX3

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 5, 2022