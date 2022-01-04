عامل تدركه الصلاة فيؤديها فوق رافعة على ارتفاع 60 مترا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والعالم الإسلامي صورا لعامل بناء تركي كان يعمل على متن رافعة بعلو 60 مترا، وحينما أدركه وقت الصلاة قام بأداء الفرض فوق الرافعة في الهواء.

وأظهرت لقطات مصورة -بثتها وسائل إعلام تركية على منصات التواصل الاجتماعي- عامل البناء وهو يؤدي صلاته على الرافعة في مشهد أثار استحسان المستخدمين وثناءهم.

وقالت وسائل إعلام تركية إن العامل كان ضمن فريق العمل المكلف ببناء فندق في بلدية أوسكودار التابعة لولاية إسطنبول التركية.

وأوضحت أنه قام بأداء صلاته بعدما طلب من زميله المكلف بتشغيل الرافعة تغيير وجهتها حتى يستقبل القبلة وتُقبل صلاته.

يُذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها التي تشهدها تركيا، فقد تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عام 2019 صورا لمواطن يؤدي صلاة العصر فوق رافعة يبلغ ارتفاعها 50 مترا في ولاية بورصة شمال غربي البلاد.