إشادة بشهامته.. احتفاء بشاب مصري أنقذ طفلا قبل سقوطه من الطابق الرابع (فيديو)

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنقاذ شاب لطفل كاد يسقط من الطابق الرابع في العاصمة المصرية القاهرة، أثناء محاولته الخروج من منزله بسبب غياب والديه عنه لعدة ساعات.

وأظهر فيديو متداول لحظات مرعبة لوقوف الشاب على حافة نافذة الطابق الثالث حتى يستطيع الإمساك بالطفل في الدور الأعلى بأحد العقارات بمنطقة عين شمس (شرقي القاهرة) معتمدًا على مساعدة آخر أمسك بقدميه خشية سقوطه.

إشادة بشهامة شاب مصري أنقذ طفلا قبل أن يسقط من الطابق الرابع في #القاهرة#مصر pic.twitter.com/ceDCYlCYRv — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 31, 2022

وأظهر الفيديو مجموعة من الأهالي متجمعين أسفل العقار محاولين إنقاذ الطفل قبل سقوطه وممسكين بقطعة قماش سميكة لالتقاطه.

ولاقى المقطع تداولًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بتعليقات تُثني على الفعل البطولي للشاب.

#مصر.. شابان ينقذان طفلا

كاد يسقط من الطابق 3 تمكن شابان مصريان من إنقاذ طفل صغير من السقوط من الطابق 3

بعمارة حي عين شمس #القاهرة ووثق أحد الحاضرين لحظة إنقاذه

إذ ظهر طفل صغير يتشبث بشرفة شقة بالدور 3 فيما صعد شاب من نافذة الطابق 2 وأمسك الطفل من قدميهhttps://t.co/uLir2ZH64c pic.twitter.com/UEZd4wwwqF — تدري (@tadriuknow2) January 31, 2022