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إشادة بشهامته.. احتفاء بشاب مصري أنقذ طفلا قبل سقوطه من الطابق الرابع (فيديو)

شاب يتدخل لإنقاذ طفل قبل سقوطه من الطابق الرابع
31/1/2022

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإنقاذ شاب لطفل كاد يسقط من الطابق الرابع في العاصمة المصرية القاهرة، أثناء محاولته الخروج من منزله بسبب غياب والديه عنه لعدة ساعات.

وأظهر فيديو متداول لحظات مرعبة لوقوف الشاب على حافة نافذة الطابق الثالث حتى يستطيع الإمساك بالطفل في الدور الأعلى بأحد العقارات بمنطقة عين شمس (شرقي القاهرة) معتمدًا على مساعدة آخر أمسك بقدميه خشية سقوطه.

وأظهر الفيديو مجموعة من الأهالي متجمعين أسفل العقار محاولين إنقاذ الطفل قبل سقوطه وممسكين بقطعة قماش سميكة لالتقاطه.

ولاقى المقطع تداولًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر بتعليقات تُثني على الفعل البطولي للشاب.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل