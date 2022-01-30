إيلون ماسك يعرض أموالا على طالب جامعي يتتبع رحلاته الجوية.. والرد جاء صادما

عرض الملياردير الأمريكي مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائية إيلون ماسك مبلغ 5 آلاف دولار على شاب (19 عامًا) لإغلاق حساب على تويتر يتتبع رحلاته الجوية الخاصة.

ويدير الشاب جاك سويني -من جامعة سنترال فلوريدا- حسابًا لتتبع الرحلات باستخدام روبوت أنشأه، حيث ينشر تغريدة بشكل تلقائي عندما تغادر رحلة “الرجل الأغنى في العالم” أو تهبط في أحد المطارات.

وليس ماسك هو الوحيد المستهدف في هذه الخوارزمية، حيث يدير سويني أيضًا 15 حسابًا يتتبع تحركات الطائرات الخاصة للعديد من المشاهير، من بينهم جيف بيزوس وبيل غيتس وتوم كروز وأوبرا وينفري.

ويضم حساب “ElonJet” حاليًّا أكثر من 166 ألف متابع.

Landed in Hawthorne, California, US. Apx. flt. time 2 Hours : 38 Mins. pic.twitter.com/dlkRhlMj69 — Elon Musk's Jet (@ElonJet) January 30, 2022

ووفقًا لتقرير نُشر في مواقع وصحف أمريكية عدة، فقد اتصل ماسك بسويني ليطلب منه التوقف عن تتبّع طائرته الخاصة، ومن أجل إغرائه عرض عليه 5 آلاف دولار، قائلًا له: “هل يمكنك إزالة هذا؟ إنها مخاطرة أمنية”.

وجاء في التقرير الذي نشره موقع (ذا هيل) أن إجابة سويني كانت “هل هناك فرصة لرفع هذا المبلغ إلى 50 ألف دولار؟ سيكون دعمًا كبيرًا في الجامعة وسيسمح لي على الأرجح بالحصول على سيارة جديدة”، إلا أن ماسك لم يعاود الاتصال بالفتى مرة أخرى.

ورغم أن رحلات ماسك وغيره من المشاهير تُعد معلومات عامة، فإن أولئك الذين لديهم معرفة عالية في هذا القطاع هم فقط من يجيدون كيفية العثور عليها.