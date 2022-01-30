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“حبسهما صاحبهما أسبوعا بلا طعام”.. مصريون يحتفون بمبادرة أهلية أنقذت كلبين من الموت (فيديو)

الكلبان في حالة مزرية قبل إنقاذهما
الكلبان في حالة مزرية قبل إنقاذهما (مواقع التواصل)
30/1/2022

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمبادرة شاب لإنقاذ كلبين تركهما صاحبهما بشرفة شقته لمدة أسبوع دون طعام في ظل موجة الطقس البارد.

واستخدم أهالي حي المعادي -في العاصمة المصرية- رافعة للوصول إلى الشرفة بسبب عدم استجابة مالك الكلبين لمناشدات الأهالي والشرطة، وتمكن شاب يدعى أيمن مصطفى من إنقاذهما.

وقال أيمن عبر صفحته على موقع فيسبوك “حد يفيدنا نلاقي حل.. الراجل ده حابس كلبين فالبلكونة أكتر من أسبوع وسايبهم في الجو التلج ده يا دوب بيحطلهم مياه لحد ما وصلوا للوضع ده جلد على عضم وبيموتوا من الجوع والبرد وهو قافل على نفسه الشقة مبيفتحش لحد”.

 

 

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا ليوضح لاحقًا أن صاحبهما يرفض الاستجابة للمناشدات داعيًا الناس لإحضار رافعة والعمل على إنقاذ الكلبين.

واحتفل الأهالي بلحظة إنقاذ الكلبين اللذين ظهرا في حالة مزرية ومأساوية من شدة الجوع والبرد.

ولاقت لحظات الإنقاذ التي بثها الشاب نفسه عبر فيسبوك تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، للمطالبة بعدم شراء حيوانات إن كان الأشخاص غير مستعدين لرعايتهم، ومثنيين على مبادرة أهالي حي المعادي وعدم ترك الكلبيْن للموت.

قال أيمن إن الكلبين موجودان حاليًا في مأوى للكلاب بمنطقة الجيزة ويتلقيان العلاج اللازم.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند