“حبسهما صاحبهما أسبوعا بلا طعام”.. مصريون يحتفون بمبادرة أهلية أنقذت كلبين من الموت (فيديو)

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمبادرة شاب لإنقاذ كلبين تركهما صاحبهما بشرفة شقته لمدة أسبوع دون طعام في ظل موجة الطقس البارد.

واستخدم أهالي حي المعادي -في العاصمة المصرية- رافعة للوصول إلى الشرفة بسبب عدم استجابة مالك الكلبين لمناشدات الأهالي والشرطة، وتمكن شاب يدعى أيمن مصطفى من إنقاذهما.

وقال أيمن عبر صفحته على موقع فيسبوك “حد يفيدنا نلاقي حل.. الراجل ده حابس كلبين فالبلكونة أكتر من أسبوع وسايبهم في الجو التلج ده يا دوب بيحطلهم مياه لحد ما وصلوا للوضع ده جلد على عضم وبيموتوا من الجوع والبرد وهو قافل على نفسه الشقة مبيفتحش لحد”.

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا ليوضح لاحقًا أن صاحبهما يرفض الاستجابة للمناشدات داعيًا الناس لإحضار رافعة والعمل على إنقاذ الكلبين.

واحتفل الأهالي بلحظة إنقاذ الكلبين اللذين ظهرا في حالة مزرية ومأساوية من شدة الجوع والبرد.

ولاقت لحظات الإنقاذ التي بثها الشاب نفسه عبر فيسبوك تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، للمطالبة بعدم شراء حيوانات إن كان الأشخاص غير مستعدين لرعايتهم، ومثنيين على مبادرة أهالي حي المعادي وعدم ترك الكلبيْن للموت.

قال أيمن إن الكلبين موجودان حاليًا في مأوى للكلاب بمنطقة الجيزة ويتلقيان العلاج اللازم.

كلبين لا حول لهم ولا قوة صاحبهم قفل عليهم في البلكونه وسافر وسابهم من غير اكل ولا ميه لمده اسبوع

الناس اتصلت بصاحبهم قال مش فاضي ومش جي

الناس جابوا ونش ونزلوهم وده كان منظرهم

لو مش اد مسؤليه تربيتهم اشتريتهم ليه ، حسبي الله ونعم الوكيل المفروض يتحاسب 😢 pic.twitter.com/viz5mQJA4N — Magy tahon 🇪🇬🦋💞 (@magyalitahon233) January 29, 2022

كلبين مقفول عليهم في البلكونة وصاحبهم سافر وسابهم وفي عز البرد اسبوع لا أكلو ولا بيشربوا الناس اتصلوا علي الراجل صاحبهم بيقول مش فاضي اجيلهم ..😓

قاموا واخدين ونش وراحوا انقذوا الكلاب بكل بطولة ورجولة

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء🙏🏼 pic.twitter.com/Uc7YdabyIS — mousa eldeeb (@mosa_eldeeb) January 29, 2022