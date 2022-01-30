تعاطف واسع مع إطفائي لبناني عوقب لطلبه دواء لابنته المريضة عبر وسائل التواصل

تداول ناشطون لبنانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة لورقة عقوبة بحق خليل فرشوخ أحد أفراد فوج الإطفاء، تقضي بسجنه 10 أيام بسبب “مخالفة تعليمات القيادة”، عقب مطالبته بتأمين دواء مقطوع لابنته المريضة، ما عُدّ “مخالفة”.

وحظيت القضيّة بصدى واسع لدى الرأي العام، حيثُ عبّر ناشطو الفضاء الرقمي عن تعاطفهم وتضامنهم مع الرجل، لا سيّما في ظلّ الظروف المعيشيّة والاجتماعيّة القاسية التي تخيّم على البلاد.

وطالب المدوّنون في سلسلة تغريدات بضرورة تراجع العقيد المسؤول عن العقوبة.

الاطفائي خليل فرشوخ طالب بدواء لابنته عبر السوشيال ميديا فتمت معاقبته من قبل فوج الاطفاء بالسجن ١٠ ايام. pic.twitter.com/RHAJStvhl3 — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) January 28, 2022

لايكفي عناصر فوج اطفاء بيروت انهم ما زالوا حتى الساعة يبحثون عن العدالة لشهدائهم في تفجير المرفأ،

فإذ بقيادة الفوج تلاحق الإطفائي خليل فرشوخ، الذي "تجرأ " ورفع الصوت مطالبًا بعلاج ابنته، فعاقبته بالحبس ١٠ أيام!

رئيس البلدية "الشغّيل" والمحافظ "الآدمي"، موافقان على هذه العقوبة؟ pic.twitter.com/0EirAawMp1 — Michel Fallah ميشال فلاّح (@michel_fallah) January 28, 2022

وغرّدت الإعلاميّة فاتن زين “العقيد عجوز عاقب العنصر خليل فرشوخ لإنو طالب بدوا لبنته عمواقع التواصل! افواج الاطفاء لمعرضين حياتهن للخطر مقابل فراطة حقهم يطالبوا بطبابة وحياة الكريمة لعيلهم انا بوافق على العقاب اذا القيادة بتأمن دوا البنت ع ٦ شهور! بس الوقاحة بدولتنا ما الها حدود!”.

العقيد عجوز عاقب العنصر خليل فرشوخ لإنو طالب بدوا لبنته عمواقع التواصل!

افواج الاطفاء لمعرضين حياتهن للخطر مقابل "فراطة"

حقهم يطالبوا بطبابة وحياة الكريمة لعيلهم

انا بوافق على العقاب اذا القيادة بتأمن دوا البنت ع ٦ شهور!

بس الوقاحة بدولتنا ما الها حدود!#دولة_الاوغاد #لبنان pic.twitter.com/TkPp4hCSAy — Faten Zein – فاتن زين (@ZeinFaten) January 29, 2022

وغرّدت عبير سياج “لازم تعاقبوا اللي خلّى #خليل_فرشوخ يطلب دواء لبنته بهيدي الطريقة واللي وصّلنا لهون واللي مش عاطي الموظفين ابسط حقوقهم”.

لازم تعاقبوا اللي خلّى #خليل_فرشوخ يطلب دواء لبنته بهيدي الطريقة واللي وصّلنا لهون واللي مش عاطي الموظفين ابسط حقوقهم #الاطفائي_خليل_فرشوخ — عبير سياج (@SiageAbir) January 28, 2022

وفي السياق، غرّد الإعلامي جو معلوف “بعد تدخل محافظ بيروت في قضية خليل فرشوخ وبسبب ضغط الناس لمساندة عنصر فوج الإطفاء خليل فرشوخ ورفض العقيد المعني التراجع عن العقوبة لا بل ابلاغي شخصياً ان بإمكانه احالته إلى المجلس التأديبي إضافة للعقوبة ولأن ظروف الطفلة لا تسمح بإبعادها عن والدها وظروف البلد تتطلب التعاطي بإنسانية مع هذه القضايا سيلتقي المحافظ غداً خليل فرشوخ للوقوف إلى جانبه”.

العقيد عجوز عاقب العنصر في فوج الإطفاء خليل فرشوخ لمجرد إنو طالب بدوا لبنته عمواقع التواصل! الرحمة يا حضرة العقيد.. ارحموا العناصر اللي عم تسعفنا ليل نهار ومتلها متل هالناس عم تعاني من أقسى أزمة عم تمرق علينا. للتراجع عن العقوبة فوراً.. حرام عليكن.. ارحموا من في الأرض ليرحمكم. pic.twitter.com/9e8UPqE607 — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) January 28, 2022

الوقوف إلى جانب عناصر فوج الإطفاء أقل واجب أمام تضحياتهم اليومية لحماية الناس.. شكراَ محافظ بيروت مروان عبود pic.twitter.com/RJdrXzIvoO — joemaalouf جو معلوف (@joemaalouftv) January 30, 2022

بدل ما يساعدوه .. عاقبوه 💔

متضامنة مع الإطفائي خليل فرشوخ يلي طالب عبر السوشيال ميديا بدوا لبنته "مقطوع" وتعاقب ب ١٠ ايام سجن من قبل فوج الإطفاء..#مزرعة_الطوايف pic.twitter.com/oleOEXriUt — ملاڪ ⛈ Malak (@malaksh88) January 29, 2022

السجن لمدة ١٠ ايام للإطفائي #خليل_فرشوخ

خليل ما سرق ولا قتل ولا نصب ولا تاجر بالدولار ولا فجر المرفأ، خليل ما ارتكب اي جرم

كل يلي ارتكبه خليل هوي المطالبة بدوا بنته على الفايسبوك من قبل العقيد #ماهر_العجوز وهون بيخلص الحكي لو في ناس عندها كرامة . pic.twitter.com/ClnSXw4jSi — 🇱🇧hussein fawaz🇱🇧 (@husseinfawaz_3) January 30, 2022

حضرة العقيد ماهر العجوز ..

تراجع عن عقوبة الإطفائي خليل فرشوخ فوراً

إتقِ الله فيه و بإبنته المريضة #آية_خليل_فرشوخ

الموضوع أصبح #قضية_رأي_عام و المجتمع شاهد، وعند الله لا يضيع حق،#الظلم_ظلمات_يوم_القيامة. pic.twitter.com/OTIt0M7GfC — Naji Farshoukh181 (@NajiFarshoukh11) January 28, 2022

ويعيش لبنان منذ 2019 تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات اقتصادية عرفها العالم، أدت إلى ارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.