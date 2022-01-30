منوعات|تايوان

جيل جديد من “واي فاي” بسرعة خيالية وإمكانات فائقة.. إليكم موعد طرحه بالأسواق

شركة تايوانية تكشف عن تقنية "واي فاي 7" الجديدة بسرعات خيالية (تويتر)
30/1/2022

كشفت شركة (ميديا تك) التايوانية عن تقنية (واي فاي 7) خلال عرض توضيحي رغم المشكلات التي واجهت (واي فاي 6E) مع بداية عام 2022.

وظهرت تقنية (واي فاي 7) بمواصفات قياسية وسرعة خيالية، وقدمته الشركة التايوانية للعملاء الرئيسيين والمتعاونين في الصناعة لإثبات السرعات الفائقة للتكنولوجيا والإرسال بزمن انتقال منخفض.

ووصلت سرعة (واي فاي 7) إلى 40 غيغابت في الثانية، مما يمهد الطريق لدخول تكنولوجيا الشبكة اللاسلكية إلى الأجهزة المنزلية والمؤسسات على حد سواء بداية العام المقبل.

ويُعد (واي فاي 7) تحديثًا جديدًا لتقنية الاتصال اللاسلكي 6E التي أُطلِقت للمرة الأولى عام 2020، حيث يدعم اتصالًا أسرع بنحو 2.4 مرة من الجيل السابق.

ويتميز (واي فاي 7) أيضًا بنطاق ترددي يصل إلى 30 غيغابت في الثانية، وهو ما يزيد قليلًا على 3 أضعاف السرعة القصوى التي تبلغ 9.6 غيغابت في الثانية لشبكة (واي فاي 6).

وأكدت شركة (ميديا تك) أنها تعمل حاليًّا على تطوير أجهزة تناسب تقنية الاتصال الحديثة، ومن المتوقع ظهورها في وقت مبكر من العام المقبل.

وقال آلان هسو نائب رئيس شركة (ميديا تك) والمدير العام لأعمال الاتصال الذكي “نفتخر بأن هذا الكشف سيجعل التقنية الجديدة بديلًا متاحًا في جميع التطبيقات التي تتطلب إنتاجية عالية جدًّا، ونتوقع أنها ستكون العمود الفقري للشبكات المنزلية والمكتبية والصناعية”.

وأضاف “طرح واي فاي 7 يسمح لنا للمرة الأولى بأن تكون شبكة واي فاي بديلًا حقيقيًّا للخط السلكي/ الإيثرنت (تقنية تربط شبكات المنطقة المحلية السلكية) لتطبيقات النطاق الترددي الفائق”.

وأوضح أن (واي فاي 7) سيوفر اتصالًا سلسًا لكل شيء، بدءًا من تطبيقات AR / VR متعددة اللاعبين إلى الألعاب السحابية ومكالمات 4K إلى البث بدقة 8K وما بعدها.

ويدعم (واي فاي 7) تقنية 4K QAM ومن المتوقع طرح المنتجات المزودة بشبكة (واي فاي 7) في الأسواق خلال عام 2023.

 

وأكد اتحاد واي فاي العالمي أنه مع زيادة الحاجة إلى اتصال لاسلكي فائق السرعة لمختلف الأعمال ومع انتظار العالم مزيدًا من التحسن في تكنولوجيا الواقع الافتراضي بجانب خدمات الفيديو السحابية والتشغيل متعدد المنصات، باتت الحاجة إلى (واي فاي 7) أكثر من أي وقت مضى.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية