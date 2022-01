جيل جديد من “واي فاي” بسرعة خيالية وإمكانات فائقة.. إليكم موعد طرحه بالأسواق

كشفت شركة (ميديا تك) التايوانية عن تقنية (واي فاي 7) خلال عرض توضيحي رغم المشكلات التي واجهت (واي فاي 6E) مع بداية عام 2022.

وظهرت تقنية (واي فاي 7) بمواصفات قياسية وسرعة خيالية، وقدمته الشركة التايوانية للعملاء الرئيسيين والمتعاونين في الصناعة لإثبات السرعات الفائقة للتكنولوجيا والإرسال بزمن انتقال منخفض.

ووصلت سرعة (واي فاي 7) إلى 40 غيغابت في الثانية، مما يمهد الطريق لدخول تكنولوجيا الشبكة اللاسلكية إلى الأجهزة المنزلية والمؤسسات على حد سواء بداية العام المقبل.

ويُعد (واي فاي 7) تحديثًا جديدًا لتقنية الاتصال اللاسلكي 6E التي أُطلِقت للمرة الأولى عام 2020، حيث يدعم اتصالًا أسرع بنحو 2.4 مرة من الجيل السابق.

ويتميز (واي فاي 7) أيضًا بنطاق ترددي يصل إلى 30 غيغابت في الثانية، وهو ما يزيد قليلًا على 3 أضعاف السرعة القصوى التي تبلغ 9.6 غيغابت في الثانية لشبكة (واي فاي 6).

"MediaTek Demo Next Gen Wi-Fi 7 and Claims it Will Kill Cables" Where are we at with Power-Over-Wi-Fi?https://t.co/ve1ZVvrW3q — Neil Brown (@neil_neilzone) January 25, 2022

وأكدت شركة (ميديا تك) أنها تعمل حاليًّا على تطوير أجهزة تناسب تقنية الاتصال الحديثة، ومن المتوقع ظهورها في وقت مبكر من العام المقبل.

وقال آلان هسو نائب رئيس شركة (ميديا تك) والمدير العام لأعمال الاتصال الذكي “نفتخر بأن هذا الكشف سيجعل التقنية الجديدة بديلًا متاحًا في جميع التطبيقات التي تتطلب إنتاجية عالية جدًّا، ونتوقع أنها ستكون العمود الفقري للشبكات المنزلية والمكتبية والصناعية”.

وأضاف “طرح واي فاي 7 يسمح لنا للمرة الأولى بأن تكون شبكة واي فاي بديلًا حقيقيًّا للخط السلكي/ الإيثرنت (تقنية تربط شبكات المنطقة المحلية السلكية) لتطبيقات النطاق الترددي الفائق”.

MediaTek says it's testing Wi-Fi 7 tech, first products could arrive in 2023 via https://t.co/orZxfi6nD8 #Technology pic.twitter.com/4mb6vSf2O6 — Rosie Harman (@Rozie_Harman) January 23, 2022

وأوضح أن (واي فاي 7) سيوفر اتصالًا سلسًا لكل شيء، بدءًا من تطبيقات AR / VR متعددة اللاعبين إلى الألعاب السحابية ومكالمات 4K إلى البث بدقة 8K وما بعدها.

ويدعم (واي فاي 7) تقنية 4K QAM ومن المتوقع طرح المنتجات المزودة بشبكة (واي فاي 7) في الأسواق خلال عام 2023.

#WiFi7 could reach speeds of up to 30 Gbps, close to the 40 Gbps of Thunderbolt 3 #IEEE80211behttps://t.co/aWfakQNHTP pic.twitter.com/rvdRSY8Obq — Elena Neira (@elenaneira) January 29, 2022

وأكد اتحاد واي فاي العالمي أنه مع زيادة الحاجة إلى اتصال لاسلكي فائق السرعة لمختلف الأعمال ومع انتظار العالم مزيدًا من التحسن في تكنولوجيا الواقع الافتراضي بجانب خدمات الفيديو السحابية والتشغيل متعدد المنصات، باتت الحاجة إلى (واي فاي 7) أكثر من أي وقت مضى.