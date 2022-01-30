قبول السداد مباشرة.. “أبل” تعتزم تحويل هواتف آيفون إلى أجهزة للدفع الإلكتروني

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة (أبل) تطور خدمة جديدة لتحويل الهواتف الذكية (آيفون) إلى جهاز للدفع الإلكتروني.

وستسمح هذه الخدمة للشركات بقبول المدفوعات مباشرة على هواتف آيفون دون الحاجة إلى أي تجهيزات إضافية.

وذكرت وكالة (بلومبرغ) للأنباء أن تطوير هذه الخدمة كان متوقعًا منذ استحواذ أبل على شركة (موبي ويف) الكندية مقابل 100 مليون دولار عام 2020.

واشتهرت الشركة الكندية بتطوير تكنولوجيا تتيح قبول المدفوعات الإلكترونية بمجرد نقرة واحدة على جهاز الهاتف الذكي.

وتعني خدمة أبل الجديدة أن التجار لن يظلوا في حاجة إلى استخدام معدات من طرف آخر مثل الأجهزة التي تنتجها شركة سكوير لإدارة المدفوعات الإلكترونية.

الإصدار الجديد من هاتف “آيفون إس إي 2” (iPhone SE2) (أبل)

كما سيتم دمج الخدمة الجديدة في تقنية الدفع الإلكتروني على هواتف آيفون.

وسيتمكن العملاء من سداد الثمن عبر لمس أجهزة آيفون الخاصة بالتاجر ببطاقة ائتمان أو بهاتف آيفون آخر.

ومن المنتظر أن تستخدم هواتف آيفون شريحة من نوع (إن إف سي) لتشغيل هذه الخدمة.

وكانت شركة أبل قد أطلقت، الأسبوع الماضي، الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية (آي أو إس 15.3) الذي يتضمن إصلاح العديد من الثغرات الأمنية، بما فيها ثغرة بمتصفح الإنترنت “سفاري” كانت تتيح للمواقع التي يزورها المستخدم معرفة تاريخ تصفحه للإنترنت ومعلومات شخصية أخرى عنه.