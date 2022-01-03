يفصل بينهما 15 دقيقة.. ولادة توأم في عامين مختلفين

أعلن مركز طبي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية ولادة توأم خلال عامي 2021 و2022، بفاصل 15 دقيقة بينهما.

وأفاد مركز ناتيفيداد الطبي بمقاطعة مونتيري في بيان عبر فيسبوك، بأن التوأم طفل وطفلة، وأنهما بصحة جيدة.

وأوضح المركز أن الطفل وُلد أولًا في الساعة 11:45 مساء يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ثم وُلدت شقيقته في الدقيقة الأولى من العام الجديد.

وأشار المركز إلى أن فرصة ميلاد توأم بهذه الطريقة هي 1 لكل مليونَي حالة.

وقالت الأم “إنه لأمر مثير بالنسبة لي أن يكونا توأمًا، ولديهما عيدا ميلادٍ مختلفان”.

بدورها، أعربت الطبيبة التي أشرفت على عملية الولادة عن سعادتها للمشاركة في هذه العملية التي قالت إنها واحدة من أكثر عمليات الولادة التي لا تُنسى في حياتها المهنية.

وأضافت “يا لها من طريقة رائعة لبدء العام الجديد!”.