مدرسون يتحولون إلى صنع التوابيت بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا (صور)

أغلقت الحكومة الأوغندية المدارس منذ مارس/آذار 2020 ضمن إجراءات مكافحة وباء كورونا، مما أثر على الوضع الاقتصادي للمدرسين.

وأجبر الإغلاق المدرسين على ترك وظائفهم والبحث عن مصدر آخر للدخل، وكان ليفنغستون موسالا من بين هؤلاء المدرسين.

لكن موسالا اختار أن يعمل في صناعة التوابيت لدفع الفواتير المستحقة عليه ومساعدة مجتمعه.

(الفرنسية)

ورحب عدد قليل فقط بقرار موسالا في البداية، بينما انتقده أفراد من عائلته واتهموه باستغلال طفرة الإصابات والوفيات التي يتسبب بها الوباء في مسقط رأسه (بوغوبي) المكتظة بالسكان والواقعة على مسافة 140 كيلومترا شرق العاصمة كمبالا.

وقال موسالا إن أحد أقربائه سأله ذات مرة “من بين كل الأعمال التجارية اخترت بيع التوابيت، فهل كنت تتمنى موت الناس؟”.

لكن مدرس الرياضيات السابق أدرك أن بإمكانه صنع توابيت وبيعها بأقل بكثير من الأسعار المرتفعة التي يفرضها النجارون الآخرون بعد ارتفاع الطلب على هذه الصناديق الخشبية بسبب الوفيات المرتبطة بالوباء.

وقال موسالا (28 عاما) “كان قرارا صعبا لكن الناس يدركون قيمته الآن” إذ لم يعد سكان بوغوبي مضطرين إلى التنقل مسافات طويلة لشراء توابيت رخيصة.

وأضاف “في ذروة الجائحة كنا نبيع ما بين 4 و10 توابيت يوميا” مشيرا إلى أن سعر التابوت كان يتراوح من 150 ألف شلن إلى 450 ألفا (42 إلى 125 دولارا).

(الفرنسية)

ودفع نجاح موسالا نحو 30 مدرسا إلى الانضمام إليه، بعد أن أصبح العديد منهم محبطين ومفلسين بسبب الإغلاق المستمر للمدارس.

ورغم أن السلطات الأوغندية أعلنت أخيرا عزمها إعادة فتح المدارس في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، بعد نحو سنتين من الإغلاق، فإن كثيرا من هؤلاء المدرسين يقولون إنهم لا ينوون العودة إلى التدريس، وهو أمر قد يضر بنظام التعليم في هذا البلد.

وهناك ما يقرب من 15 مليون تلميذ خارج المدرسة منذ أن أعادتهم الحكومة إلى المنزل في مارس 2020.

ومع عدم وجود عائدات تُذكر، أغلقت بعض المدارس أبوابها نهائيا وتحولت إلى فنادق أو مطاعم، بينما تخلّف بعضها الآخر عن سداد القروض مع تراكم الفوائد، مما جعل مستقبلها موضع شك وزاد من حالة عدم اليقين التي يواجهها المدرسون العاطلون عن العمل.

(الفرنسية)

وقال أحد المدرسين إنه إذا خُيّر بين التدريس والنجارة فسيفضّل الخيار الثاني لأنه “مُجدٍ من الناحية المالية” مضيفا أنه كان يحب التدريس لكن “بسبب الراتب المنخفض الذي كنت أتقاضاه في تلك المهنة لن أعود إليه”.

وفي المتوسط ، يتراوح دخل المعلمين بالمدارس الخاصة في بوغوبي بين 100 و250 دولارا شهريا.

كذلك اختار ليفنغستون موسالا عدم العودة إلى التدريس، قائلا “الجائحة علمتني أن هناك حياة خارج التدريس”.