“لم تكن على أيام الصحابة”.. مغنٍ فرنسي يثير انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل.. فما القصة؟ (فيديو)

أثار المغني الفرنسي غاندي جونا الشهير بـ”ميتر غيمس” جدلًا عبر منصات التواصل بعدما نشر مقطعًا مصوّرًا دعا فيه المسلمين إلى عدم تبادل تهاني العام الجديد، لأنها ليست من هويتهم الإسلامية.

وظهر غيمس -ذو الأصول الكونغولية- عبر خاصية (ستوري) على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “من فضلكم لا ترسلوا لي تهاني العام الجديد، أنتم تعلمون جيدًا أنني لا أرد على رسائل من هذا النوع، ولكنكم تستمرون في ذلك”.

وأضاف غيمس -المقيم في المغرب- أن الاحتفال برأس السنة “بدعة لم يفعلها الصحابة -رضي الله عنهم- كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي”، مؤكدًا أنه لا يحبّذ حتى تهاني عيد ميلاده، لأنه يعده مناسبةً تقرّبه أكثر من الموت.

Il ne veut plus en entendre parler et fait un rappel à tous les musulmans. pic.twitter.com/LL2rr4jX2g

وأثار المغني موجة انتقادات واسعة عبر المنصات، إذ دعا كثيرون إلى مقاطعته، في حين بالمقابل وصف آخرون ما فعله بالنفاق، وأن الأجدر به اعتزال الغناء نهائيًا بدلًا من إعطاء دروس للآخرين.

Cette vidéo me choque et me répugne au plus au point, j’espère que @TF1 @Francetele et tous les médias « mainstream » vont arrêter de le mettre en avant comme le symbole de l’intégration et une chance pour la France (ce qu’il n’est absolument pas) #boycottgims https://t.co/vHHN9uz6aV

— Clément Monteiro ⓩ (@justeuropeen) January 2, 2022