الطقس يعصف بـ6 دول عربية وعمليات إنقاذ بالكويت والسعودية (فيديو)

عصفت موجة من الطقس السيء، الأحد، بست دول عربية، فشهدت الكويت والسعودية عمليات إنقاذ لمحاصرين وسط مياه الأمطار، وأغلقت مصر خمس طرق رئيسية، وأصدرت البحرين وقطر وسلطنة عمان تحذيرات من أمطار رعدية ورياح قوية.

وتعاملت فرق قوة الإطفاء في الكويت مع 103 بلاغات، أسفرت عن إنقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات لمياه الأمطار في طرق ومنازل بمحافظات عديدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

الحرس الوطني يساند وزارة الأشغال بسحب تجمعات المياه وتسهيل الحركة على الطرق https://t.co/xleHLZFe5b#كونا #الكويت pic.twitter.com/AKdmuAAX8Z — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 2, 2022

وأفادت الرئاسة العامة للحرس الوطني بمشاركة وحدات الإسناد الإداري في سحب مياه الأمطار في عدد من مناطق الكويت، بعضها قرب مطار الكويت والجسور المعلقة.

بعض عمليات الانقاذ التي قامت بها فرق قوة الإطفاء العام في أماكن متفرقة#أمطار_الكويت

pic.twitter.com/RgZDCahCd4 — المناطق News (@News_m330) January 2, 2022

وقررت السلطات تعطيل الدراسة اليوم في المدارس والجامعات بشكل كلّيّ، وتأجيل الاختبارات المقررة، نظرًا لاحتمال هطل أمطار غزيرة ورعدية.

قوة الإطفاء تسحب 7 سيارات من نفق الغزالي قبل إغلاقه جراء الأمطار الغزيرة#الكويت pic.twitter.com/GunYWHdBL3 — مباشر نيوز (@mobashernewss) January 2, 2022

وناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

وفي السعودية، أصدر الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر، تحذيرا من هطل أمطار غزيرة على مناطق عديدة في المملكة.

وأفاد بإنقاذه أشخاصا بعد تلقيه بلاغا بأنهم عالقون داخل سيارة في وادٍ بملهم (شمال غرب الرياض)، وهم بصحة جيدة.

باشر مدني #حريملاء بلاغ احتجاز أشخاص داخل مركبة في وادٍ بملهم، وهم بصحة جيدة – ولله الحمد. pic.twitter.com/0q3ylGOMat — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 2, 2022

كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البحرينية، عبر توتير، تحذيرات من هطل أمطار رعدية على مناطق عديدة من البلاد، تصحبها رياح شديدة السرعة.

تساقط أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من المملكة .. جعلها الله أمطار خير وبركة#weatherbahrain #طقس_البحرين pic.twitter.com/7JRawmailG — إدارة الأرصاد الجوية مملكة البحرين (@WeatherBahrain) January 1, 2022

وقررت السلطات تقديم مساعدات للأسر المتضررة من موجة الأمطار التي هطلت على البلاد وأدت إلى تضرر العديد من المنازل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

جانب من تساقط الأمطار الرعدية على منطقة ديار المحرق pic.twitter.com/RypMMSMFHd — إدارة الأرصاد الجوية مملكة البحرين (@WeatherBahrain) January 2, 2022

وفي قطر، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، مساء الأحد، تحذيرا من إدارة الأرصاد الجوية تضمن توقع هطل أمطار رعدية، مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية ببعض المناطق على الساحل، وبأمواج عالية في عرض البحر.

إدارة الأرصاد الجوية تذكر بضرورة تجنب الأنشطة البحرية نظراً لتقلبات الطقس المتوقعة حيث لا تزال فرص الأمطار الرعدية مستمرة مع رياح قوية تتجاوز 25 عقدة ويرتفع الموج إلى 12 قدم أحياناً. pic.twitter.com/YDgcLCaXVQ — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) January 2, 2022

وحذرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، عبر تويتر، من المجازفة بعبور الأودية أثناء جريان الأمطار.

فرق الإنقاذ بمحافظة #جنوب_الباطنة تتمكن من إنقاذ شخص إثر احتجازه بمجرى وادٍ بولاية #بركاء ، وهو بصحة جيدة.

#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/CByZf44WDC — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) January 1, 2022

ودعت إلى مراقبة الأطفال وحمايتهم من البرك المائية، نظرا لاستمرار تأثير أخدود العزم (منخفض جوي) على المحافظات الشمالية حتى الأربعاء.

#تنبيه

نظراً لاستمرار تأثير أخدود #العزم على المحافظات الشمالية من سلطنة عُمان حتى يوم الأربعاء القادم.

تؤكد الهيئة على عدم المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها ،وتدعو أولياء الأمور إلى مراقبة الأطفال وحمايتهم من البرك المائية التي تخلفها مياه الأمطار حفاظاً على سلامة الجميع. pic.twitter.com/1rGI4mIFTD — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) January 2, 2022

وفي مصر، أعلنت وزارة النقل، في بيان مساء الأحد، إغلاق خمس طرق رئيسية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء (شمال شرق) نظرا لهطل أمطار شديدة وسوء الأحوال الجوية.

وعانت سبع دول عربية، السبت، من طقس سيّئ خلف ست وفيات بسلطنة عمان، وثلوجًا وتعطيل الدراسة في مصر والسعودية، وغلق طريق بالإمارات، بالإضافة إلى أمطار غزيرة في الكويت وقطر والبحرين.