منوعات

الطقس يعصف بـ6 دول عربية وعمليات إنقاذ بالكويت والسعودية (فيديو)

التساقطات المطرية من أحد شوارع الكويت (كونا)
3/1/2022

عصفت موجة من الطقس السيء، الأحد، بست دول عربية، فشهدت الكويت والسعودية عمليات إنقاذ لمحاصرين وسط مياه الأمطار، وأغلقت مصر خمس طرق رئيسية، وأصدرت البحرين وقطر وسلطنة عمان تحذيرات من أمطار رعدية ورياح قوية.

وتعاملت فرق قوة الإطفاء في الكويت مع 103 بلاغات، أسفرت عن إنقاذ 106 أشخاص معظمهم كانوا عالقين في تجمعات لمياه الأمطار في طرق ومنازل بمحافظات عديدة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأفادت الرئاسة العامة للحرس الوطني بمشاركة وحدات الإسناد الإداري في سحب مياه الأمطار في عدد من مناطق الكويت، بعضها قرب مطار الكويت والجسور المعلقة.

وقررت السلطات تعطيل الدراسة اليوم في المدارس والجامعات بشكل كلّيّ، وتأجيل الاختبارات المقررة، نظرًا لاحتمال هطل أمطار غزيرة ورعدية.

وناشدت المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية.

وفي السعودية، أصدر الدفاع المدني عبر حسابه على تويتر، تحذيرا من هطل أمطار غزيرة على مناطق عديدة في المملكة.

وأفاد بإنقاذه أشخاصا بعد تلقيه بلاغا بأنهم عالقون داخل سيارة في وادٍ بملهم (شمال غرب الرياض)، وهم بصحة جيدة.

كما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البحرينية، عبر توتير، تحذيرات من هطل أمطار رعدية على مناطق عديدة من البلاد، تصحبها رياح شديدة السرعة.

وقررت السلطات تقديم مساعدات للأسر المتضررة من موجة الأمطار التي هطلت على البلاد وأدت إلى تضرر العديد من المنازل، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي قطر، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، مساء الأحد، تحذيرا من إدارة الأرصاد الجوية تضمن توقع هطل أمطار رعدية، مصحوبة برياح قوية ورؤية أفقية متدنية ببعض المناطق على الساحل، وبأمواج عالية في عرض البحر.

وحذرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، عبر تويتر، من المجازفة بعبور الأودية أثناء جريان الأمطار.

ودعت إلى مراقبة الأطفال وحمايتهم من البرك المائية، نظرا لاستمرار تأثير أخدود العزم (منخفض جوي) على المحافظات الشمالية حتى الأربعاء.

وفي مصر، أعلنت وزارة النقل، في بيان مساء الأحد، إغلاق خمس طرق رئيسية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء (شمال شرق) نظرا لهطل أمطار شديدة وسوء الأحوال الجوية.

وعانت سبع دول عربية، السبت، من طقس سيّئ خلف ست وفيات بسلطنة عمان، وثلوجًا وتعطيل الدراسة في مصر والسعودية، وغلق طريق بالإمارات، بالإضافة إلى أمطار غزيرة في الكويت وقطر والبحرين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر