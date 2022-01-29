منوعات|مصر

بعد “هبة”.. العاصفة “ياسمين” تتصدر المنصات وتشغل المصريين (فيديو)

المصريون يخشون وصول العاصفة ياسمين إلى بلادهم (رويترز - أرشيفية)
29/1/2022

انشغل المصريون خلال الساعات الماضية بأخبار العاصفة (ياسمين) التي ضربت لبنان الأربعاء، خوفًا من وصولها إلى بلادهم وحدوث تدهور جديد في الطقس.

ونشر مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ساخرة وتعليقات تُظهر مدى خوفهم من موجة البرد المصاحِبة للعاصفة، وقوة الرياح التي تعصف بكل ما يمر في طريقها لا سيما بعد انتهاء العاصفة (هبة) التي قدمت أيضًا من لبنان.

واستسلم لبنان للعاصفة (ياسمين) التي ضربته الأربعاء، مصحوبة بموجة صقيع لم تشهدها البلاد منذ أواخر الثمانينيات، وتسببت في أمطار وثلوج كثيفة غطت المناطق الجبلية والشواطى، وأوقعت أضرارًا نتيجة تساقط الأشجار وأعمدة الكهرباء وخطوط الهاتف وغيرها.

 

 

وبينما تضرب العاصفة (ياسمين) بشكل رئيسي بلدان الشام وفلسطين والعراق، فإن احتمال تصاعد البرودة إلى ما دون 8 درجات مئوية عن المعتاد يثير قلق المصريين بشكل ملحوظ، في ظل غياب أنظمة العزل المنزلية وآليات التدفئة في الأماكن العامة، خاصة أن المُناخ في مصر يشتهر بأنه “دافئ معتدل” شتاءً.

 

وحذّر خبراء أرصاد مصريون عبر وسائل الإعلام من موجة باردة ناتجة عن تغيرات مناخية في القطب الشمالي ستغيّر من طبيعة الطقس لسنوات في مصر والعالم.

وتصدرت (ياسمين) قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على غوغل في مصر وسط تساؤلات عن حجم التأثير الذي قد تُلحقه العاصفة بالبلاد، بينما تشدد هيئة الأرصاد الجوية على أن “أي انخفاض في درجات الحرارة مرتبط بالمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، ولا تأثير ملحوظًا للعاصفة ياسمين على مصر”.

 

وبدأ المصريون يستشعرون تحسّنًا في درجات الحرارة مع انحسار العاصفة (هبة) التي ضربت البلاد منذ أيام بعد قدومها من لبنان.

يشار إلى أن (هبة) و(ياسمين) هما اسمان أطلقتهما هيئة الأرصاد الجوية اللبنانية.

وجرت العادة على تسمية العواصف في العالم أجمع بأسماء نسائية “للتخفيف من حدتها وآثارها السلبية في الأذهان، وأملًا في هبوبها على المناطق بشكل خفيف وهادئ”، وفق خبراء الأرصاد الجوية.

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل