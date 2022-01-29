بعد “هبة”.. العاصفة “ياسمين” تتصدر المنصات وتشغل المصريين (فيديو)

انشغل المصريون خلال الساعات الماضية بأخبار العاصفة (ياسمين) التي ضربت لبنان الأربعاء، خوفًا من وصولها إلى بلادهم وحدوث تدهور جديد في الطقس.

ونشر مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع ساخرة وتعليقات تُظهر مدى خوفهم من موجة البرد المصاحِبة للعاصفة، وقوة الرياح التي تعصف بكل ما يمر في طريقها لا سيما بعد انتهاء العاصفة (هبة) التي قدمت أيضًا من لبنان.

واستسلم لبنان للعاصفة (ياسمين) التي ضربته الأربعاء، مصحوبة بموجة صقيع لم تشهدها البلاد منذ أواخر الثمانينيات، وتسببت في أمطار وثلوج كثيفة غطت المناطق الجبلية والشواطى، وأوقعت أضرارًا نتيجة تساقط الأشجار وأعمدة الكهرباء وخطوط الهاتف وغيرها.

بعد هبة ….. الأقسى منذ التسعينات العاصفة ياسمين تضرب مصر الأحد القادم 🤔🤔 — Mëdöö (@medoaboseta947) January 28, 2022

وبينما تضرب العاصفة (ياسمين) بشكل رئيسي بلدان الشام وفلسطين والعراق، فإن احتمال تصاعد البرودة إلى ما دون 8 درجات مئوية عن المعتاد يثير قلق المصريين بشكل ملحوظ، في ظل غياب أنظمة العزل المنزلية وآليات التدفئة في الأماكن العامة، خاصة أن المُناخ في مصر يشتهر بأنه “دافئ معتدل” شتاءً.

🇪🇬 محمد شوقى 🇪🇬#العاصفة " #ياسمين "

تكلّل #لبنان بالأبيض

البلاد مكسوّه بالثلوج

العاصفة الثلجية ياسمين الأقوى منذ ٣٠ عاماً

و سجدت الشجرة لخالقها … سبحان الله #العاصفة_ياسمين

هو إحنا خلصنا من #هبة لما تطلعلنا #ياسمين هما كلهم#حريم pic.twitter.com/LpmFwhFAvP — 🇪🇬 محمد شوقى 🇪🇬 (@MohamedBiomy) January 28, 2022

وحذّر خبراء أرصاد مصريون عبر وسائل الإعلام من موجة باردة ناتجة عن تغيرات مناخية في القطب الشمالي ستغيّر من طبيعة الطقس لسنوات في مصر والعالم.

وتصدرت (ياسمين) قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على غوغل في مصر وسط تساؤلات عن حجم التأثير الذي قد تُلحقه العاصفة بالبلاد، بينما تشدد هيئة الأرصاد الجوية على أن “أي انخفاض في درجات الحرارة مرتبط بالمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، ولا تأثير ملحوظًا للعاصفة ياسمين على مصر”.

وبدأ المصريون يستشعرون تحسّنًا في درجات الحرارة مع انحسار العاصفة (هبة) التي ضربت البلاد منذ أيام بعد قدومها من لبنان.

يشار إلى أن (هبة) و(ياسمين) هما اسمان أطلقتهما هيئة الأرصاد الجوية اللبنانية.

العاصفة هبة تضرب مصر @@ العاصفة ياسمين تضرب لبنان و سواحلها يبدو ليً ان النهاية علي ايد الستات و الرجالة مش قادرة عليهم — momtaz ahmed (@momtazahmed14) January 28, 2022

وجرت العادة على تسمية العواصف في العالم أجمع بأسماء نسائية “للتخفيف من حدتها وآثارها السلبية في الأذهان، وأملًا في هبوبها على المناطق بشكل خفيف وهادئ”، وفق خبراء الأرصاد الجوية.

مصر خلصت من هبه طلعت ياسمين ف بلاد الشام البنات مالها اليومين دول قلينها عواصف😂😂🤦‍♀️ — Ahmed Fahmy (@Ahmed97mf97) January 28, 2022

العاصفة هبة تضرب مصر @@ العاصفة ياسمين تضرب لبنان و سواحلها يبدو ليً ان النهاية علي ايد الستات و الرجالة مش قادرة عليهم — momtaz ahmed (@momtazahmed14) January 28, 2022

من يوزع الاسامى ياسمين فى لبنان وهبه فى مصر كانو سموها بهيه — @alietman38836858 (@alietman3883681) January 29, 2022

⛔ طقس الجمعة || إستمرار الموجة شديدة البرودة لمدة 24 ساعة والتحسن من السبت‼️

⏺⏺⏺⏺⏺⏺⏺⏺⏺⏺⏺⏺⏺⏺ — ابن مصر المحروسة (@MagdyAttalla77) January 27, 2022