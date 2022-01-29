فنانة تفاجئ المصريين برسالة نعي لابنها رغم محاولته الاستيلاء على أموالها

كانت الفنانة المصرية المعتزلة شريفة ماهر تتمنى توديع ابنها، وأن تلقي عليه النظرة الأخيرة، التي حرمت منها وهو على قيد الحياة إثر اندلاع مشكلات عائلية بينهما ومحاولة الراحل الاستيلاء على أموالها.

وتوفي مجدي نجل الفنانة المصرية، صباح الجمعة، وكان قد رفع مع إخوته قضية على والدتهم للتحكم في أموالها وهي لا تزال على قيد الحياة.

وقالت شريفة لوسائل إعلام مصرية “أنا حزينة على وفاة ابني حتى إني لم أتمكن من رؤيته قبل وفاته وهذا أكثر ما يؤلمني. لم أحضر الغُسل ولم أعرف أنه مات وقاموا بدفنه دون علمي”.

وأضافت “مجدي ابني مهما فعل وقطعة من قلبي ومن المستحيل أن أفرح بموته. أنا سامحته وأتمنى له المغفرة والرحمة”.

وأوضحت أن جنازة ابنها الأكبر مجدي خرجت عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمقابر العائلة، دون حضورها.

وأكد أيضا محمد أحد أبناء الفنانة شريفة ماهر، أنه لم يعلم هو الآخر بوفاة شقيقه إلا من الصحف وكأنه شخص غريب.

وقال لإحدى وسائل الإعلام المصرية “شريف وناهد إخوتي دفنوه من غير ما نعرف وعرفنا زي الغُرب لحد ما عرفنا أنه مفيش عزاء زيّنا زي الغُرب. ربنا يهديهم”.

الفنانه شريفه ماهر تخاصم معها ابنها وقال لها في لقاء مباشر :انتي كده كده حتموتي

وحورثك

مات الابن اثناء عملية جراحيه

خلي فبالك الله قضى عبادته مع الاحسان ليهم

أرحموا ابائكم وامهاتكم ليرحمكم الله — ابو ســلمان✨ (@AboSalman1982) January 28, 2022

وكانت شريفة ماهر قد كشفت في حوارات إعلامية سابقة عن تفاصيل الخلاف الكبير بينها وبين أبنائها بسبب الميراث وهو ما دفع ابنها شريف إلى الاعتداء عليها وضربها.

وقالت “وزعت جزءًا كبيرا من ميراثي، لكن شريفا وطارقا شتموني، شريف دفعني على الأرض وتعرض ذراعي للكسر منذ 4 سنوات أولادي أخذوا مني كل حاجة”.

واعتزلت الفنانة المصرية التمثيل منذ ما يقارب 45 عاما وارتدت الحجاب لتطلق بعدها عدد من المشروعات العقارية وابتعدت عن الأضواء.

وقدمت شريفة ماهر خلال مسيرتها 38 فيلمًا.

صدق من قال يا وارث مين يورثك , اغضبتو امكم وتطاولتو عليها وضربتوها وفضحتوها في الاعلام بعد ان وصلت لسن كبير محتاجه فيه حبكم وعطفكم وبرّكم وللاسف احزنتوها حتي دعت عليكم من قلبها وغضبت عليكم وبكت وفاة ابن الفنانة شريفة ماهر الاكبر الذي اقام دعوي حجر عليها يا رب يكون درس pic.twitter.com/FzG7ACY6wI — أنا بنت الدوله ⚔ 🇪🇬 ✌ (@love1_egypt) January 28, 2022