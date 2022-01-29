طفل يطعن شرطي مرور في بلجيكا بعد شجار مع والدته.. ماذا حدث؟

طَعن طفل يبلغ من العمر 12 عامًا شرطيًّا في بلجيكا، ويشتبه في ارتكابه “محاولة قتل” بعد إصابة ضابط شرطة بجروح خطيرة خلال شجار بالقرب من مدرسته.

جرت الواقعة، الخميس، في بلدية بيير بمقاطعة ليمبورغ عندما تطور نقاش بين شقيقين ووالدتهما إلى شجار مع شرطي كان ينظم حركة المرور، لسبب لم يتم تحديده بعد.

وأخرج الشقيق الأصغر سكينًا وطعن الشرطي، ثم تدخلت عناصر أخرى من الشرطة فألقت القبض عليه هو وشقيقه (17 عامًا) ووالدتهما.

وقال مكتب المدعي العام في ليمبورغ في بيان إن ضابط الشرطة البالغ من العمر 41 عامًا أصيب بجروح خطيرة، لكن حياته ليست في خطر.

وقال متحدث باسم شرطة المنطقة إنه أصيب بعدة طعنات في ظهره وإنه سيضطر إلى البقاء في المستشفى مدة 10 أيام.

وأطلقت الشرطة سراح الأم بعد الاستماع إليها في حين تستمر التحقيقات مع الطفل بتهمة “الشروع في قتل” وشقيقه المراهق بتهمة “التمرد”.

وشدد المتحدث باسم النيابة العامة على أن الأخير الذي يخضع بالفعل لإشراف قاضٍ للقصّر “سيخضع لإشراف أكثر كثافة” في مؤسسة متخصصة.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلمنكية، فإن الأكبر تورط عام 2018، وهو في 14 من عمره في سرقة متجر صحف.

وأفاد محاميه إليم توران، بعد جلسة الاستماع مع القاضي، أن الشقيق الأصغر “تأثر كثيرًا” بما حدث آنذاك وأنه “أصيب بالذعر” عندما رأى شقيقه الأكبر يتشاجر مع الشرطي.

ويركز التحقيق، وفق الصحافة المحلية، على السبب الذي جعل الطفل يحمل سكينًا، خصوصا عند خروجه من المدرسة، مشيرة إلى احتمال استخدام السكين داخلها.