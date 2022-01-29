ضربوها وطرحوها أرضًا وسط سخرية التلاميذ.. مطالب بالتحقيق في اعتداء على طالبة مسلمة بشيكاغو (فيديو)

عبر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير CAIR) عن استيائه من حادثة اعتداء على طالبة مسلمة بإحدى مدارس مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية، وفق بيان رسمي للمجلس.

وذكر البيان أن تلك الطالبة تعرضت لحوادث تنمّر واعتداءات متكررة خلال الشهور الماضية، وطلبت الدعم من إدارة المدرسة مرّات ولكنها لم تحصل على الدعم المطلوب.

وأفاد المجلس أنه منذ مبادرة الفتاة بإبلاغ الإدارة عن حوادث التنمّر في أغسطس/آب الماضي، وهي تتعرض للضرب واللّكم والإلقاء أرضًا والتهكّم من أقرانها.

وتابع البيان نفسه “لم تتخذ المدرسة خطوات جدية حتى الآن بالرغم من توثيق تلك الاعتداءات بعدد من الفيديوهات التي شاركتها عبر منصات التواصل”.

وقدمت عائلة الفتاة طلبات عدة لإدارة المدرسة لنقلها إلى مدرسة أخرى حتى تحصل على الأمان كأيّ طفل غير أن مطالبتهم قوبلت بالتجاهل.

ونشر (كير) عبر قناته على يوتيوب أول من أمس مقطعًا مصوّرًا يوثق حادثة اعتداء تعرضت لها الطالبة المسلمة منذ مدة ليست ببعيدة، ويظهر فيها عدد من الطلاب وهم يضربون فتاة ويطرحونها أرضًا، وسط سخرية الحاضرين وعدم تدخل أيّ منهم لإنقاذها.