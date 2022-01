برسوم من قصص “تان تان” الكرتونية.. الخارجية البلجيكية تكشف عن جواز السفر الجديد

كشف ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن دهشتهم من جواز السفر البلجيكي الجديد، الذي طُبعت عليه صور شخصيات تاريخية، ورموز كرتونية لحيوانات وطيور وأشكال من القصص البلجيكية الشهيرة “تان تان”.

Your passport: some dead people, an eagle, a mountain The new Belgian passport: Lucky Luke, Smurfs, Tintin pic.twitter.com/WEsauPxGZZ — Max Fras (@maxfras) January 28, 2022

The new Belgian passport is genuinely very cool https://t.co/G2UvHvSAa0 — Julien Hoez (@JulienHoez) January 27, 2022

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية البلجيكية، الخميس، مقطع فيديو دعائي مصمّم باستخدام تقنيات الرسوم المتحركة، للتعريف بالجواز الجديد ذي الرموز الكرتونية.

Het nieuwe paspoort kan vanaf 7 februari 2022 worden aangevraagd bij uw gemeente in België of, bij de consulaire post in het buitenland. De prijs die Buitenlandse Zaken aanrekent, blijft ongewijzigd. ℹ️ Meer info over het paspoort: https://t.co/CzWTdvkX71 pic.twitter.com/bSqaObgvZE — 🇧🇪 Belgium MFA (@BelgiumMFA) January 27, 2022

وأفادت وزارة الخارجية أن الجواز سوف يكون متاحًا للطلب بدءًا من 7 فبراير/شباط المقبل، من خلال سلطات المدينة التي يعيش فيها المواطن البلجيكي في الداخل، أو من القنصلية إن كان يعيش في بلد آخر.

𝗦𝗮𝗳𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗲𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗧𝗶𝗻𝘁𝗶𝗻😃

The Belgian government has launched a new passport with a fresh, unique design that features our very own comic book figures. Our consular officer Marleen is holding the newest Belgian passport with the Tintin rocket. @BelgiumMFA pic.twitter.com/GC562BRoKK — Frank Geerkens (@BelgiuminNY) January 27, 2022

وأشار الباحث البلجيكي دينيس فريتز، إلى أن الجواز الجديد صمّمته شركة ذيتس (Zetes) للصناعات والتكنولوجيا.

ونشر فيرتز فيديو للتصميم الجديد معلقًا عليه “شركة ذيتس التي يمتلكها أخي ألين، قامت بصناعة أروع جواز سفر على وجه الكوكب”.

My brother Alain’s company Zetes made the new Belgian passport, the coolest passport on planet earth, with cartoons by Herge, Franquin, EP Jacobs, Peyo, and many others. pic.twitter.com/yfVqCa4a8O — Denis Wirtz (@deniswirtz) January 29, 2022

وعبر فرانك جريكن القنصل البلجيكي في مدينة نيويورك عن رأيه في التصميم الجديد من خلال نشر صورة لموظفة بالقنصلية وهي تحمل الجواز الجديد.

وقال “أطلقت الحكومة البلجيكية جواز سفر جديدا بتصميم جديد وفريد من نوعه، يتميز بأشكال الشخصيات الكرتونية والقصص المصوّرة البلجيكية، إليكم موظفتنا مارلين وهي تحمل أحدث جواز سفر بلجيكي بصاروخ تان تان”.

New Belgian passport design is a thing of beauty! Contains Tintin, Smurfs, Blake & Mortimer, Largo Winch, Lucky Luke (plus a lot of new-fangled security elements) https://t.co/NBtyQNuZxX — Anne Billson (@AnneBillson) January 27, 2022