“علينا أن نعمل 10 أضعاف أكثر”.. مسلمات في بريطانيا يحكين قصصهن مع الإسلاموفوبيا في أماكن العمل

في الوقت الذي يجري فيه فتح تحقيق في تهم تتعلق بالإسلاموفوبيا داخل حزب المحافظين في بريطانيا، نشرت مجلة (ستايلست) النسائية تقريرا عن التحديات التي تواجهها المرأة المسلمة العاملة في البلاد، واستقت شهادات بعضهن.

وفي الأسبوع الماضي، نقلت صحيفة (صنداي تايمز) عن نائبة بريطانية قولها إنها استُبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، وذلك إلى حد ما بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية.

وأوضحت نصرت غني (49 عامًا) التي فقدت منصبها وزيرة دولة للنقل في فبراير/شباط 2020 للصحيفة، أن مسؤولًا عن الانضباط الحزبي في البرلمان أبلغها بأن ديانتها الإسلامية طُرحت للمناقشة خلال إقالتها.

🔺 EXCLUSIVE: A Conservative MP has accused a party whip of telling her she was fired from her ministerial job because her Muslim faith was “making colleagues uncomfortable” https://t.co/5ppNltXtDh

وقالت مستشارة التوظيف (سونيا) للمجلة، إن علاقتها جيدة بزملائها في الشركة، إلا أنها “تجد صعوبة في التواصل معهم خارج العمل بسبب أن كل تجمعاتهم تكون في حانات أو مطاعم لتناول المشروبات الكحولية”.

وقالت زارا محمد، الأمينة العامة للمجلس الإسلامي البريطاني للمجلة: “بينما كانت تجارب نصرت غني مروعة، إلا أنها للأسف لم تكن مفاجئة للعديد من المسلمين البريطانيين”.

معتبرة أنه “لا ينبغي أن تعيق ممارسة الدين التقدم الوظيفي”، مشددة على وجود “أدلة كثيرة على انتشار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية على نطاق واسع”.

وأفادت الأمينة العامة بأن “الإسلام أو ارتداء الحجاب -على سبيل المثال- يقلل بشكل كبير من احتمالات الإقصاء في العمل والترقية الوظيفية”.

التقت (ستايلست) أفسانا أحمد، التي حكت تجربتها مع الرفض في عدد من الوظائف لمجرد أنها محجبة، وإن كانت تجربتها وكفاءتها تؤهلانها لها.

كان صعود السلم الوظيفي أيضًا بمثابة صراع لأفسانا، على حد تعبيرها.

وتقول الكاتبة أفشين شيخ للمجلة إنها تعرضت أيضًا للتمييز عندما حاولت اقتحام مجال الإعلام، وأوضحت: “عندما كنت أصغر سنًا، عملت كمساعد تحرير أو نشر، ولكن عندما أصبح منصب أعلى شاغرًا، بدلاً من تقديم الوظيفة لي أو على الأقل دعوتي للتقدم بطلب للحصول عليه، قاموا بإعطائها لأشخاص آخرين -من النساء البيض- وهذا مؤلم”.

وتشرح سيفيرا سارجو، وهي مديرة في مجال الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت للتحيز ضدها، قائلة “ستضطر المرأة المسلمة دائمًا إلى العمل بجدية أكثر بعشر مرات”.

أمضت الدكتورة سورية بي، المحاضِرة في جامعة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن، 18 شهرًا في البحث بخصوص النساء المسلمات وتحدياتهن في أماكن العمل، وخلصت إلى أن ما يقرب من نصف المستجوبات تعرضن لشكل من أشكال الإسلاموفوبيا أو التمييز في العمل.

وقالت نازمين أكثار، رئيسة شبكة (نساء مسلمات)، إن “القدرة على السفر إلى مدينة أخرى فجأة والمكوث هناك بسبب العمل، أو حضور اجتماع على الأكل في شهر رمضان أو حفل تقدَّم فيه المشروبات الكحولية”، كلها أمور يمكن أن يخسرن فرص الترقية الوظيفية والتواصل بسببها.

Our Co-Chair @DrIramSattar was interviewed on @BBCNews today. She said on @Nus_Ghani experiences “The message it sends is you’re considered an outsider unless you leave your Muslim identity at the door” #EqualPower #IAmAMuslimWoman pic.twitter.com/LlXqyUBAet

— MWNUK (@MuslimWomenUK) January 24, 2022