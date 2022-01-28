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تجمّد بحيرة “غالا” التركية محطة الطيور المهاجرة (فيديو)

تجمد بحيرة "غالا" التركية محطة الطيور المهاجرة (الأناضول)
28/1/2022

غطّت الثلوج بحيرة غالا بولاية أدرنة شمال غربي تركيا في أعقاب أشدّ عاصفة ثلجية تضرب البلاد منذ نحو 50 عاما.

وتراكم الجليد على أجزاء كبيرة من سطح البحيرة التي تعد محطة هامة للطيور المهاجرة بين قارات آسيا وأوربا وأفريقيا.

وانخفضت درجات الحرارة في ساعات الليل بولاية أدرنة إلى 19 درجة تحت الصفر، وبسبب تجمد البحيرة لجأت طيور الفلامينغو والإوز وأنواع من الطيور المهاجرة إلى الأراضي الرطبة حول البحيرة بحثًا عن الطعام.

تجمد بحيرة غالا بولاية أدرنة شمال غربي تركيا (الاناضول)

وكانت طيور الفلامينغو تشكل، على مدار السنوات الماضية، لوحةً فنية مبهرة أثناء مرورها فوق البحيرة، وهو ما غاب عنها هذا العام بسبب الصقيع والثلوج.

وشهدت تركيا خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، عاصفة ثلجية غير مسبوقة تسببت في قطع الطرق ووقف الملاحة الجوية من جراء موجة صقيع ومنخفض جوي يجتاحان المنطقة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر