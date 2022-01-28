تجمّد بحيرة “غالا” التركية محطة الطيور المهاجرة (فيديو)

غطّت الثلوج بحيرة غالا بولاية أدرنة شمال غربي تركيا في أعقاب أشدّ عاصفة ثلجية تضرب البلاد منذ نحو 50 عاما.

وتراكم الجليد على أجزاء كبيرة من سطح البحيرة التي تعد محطة هامة للطيور المهاجرة بين قارات آسيا وأوربا وأفريقيا.

وانخفضت درجات الحرارة في ساعات الليل بولاية أدرنة إلى 19 درجة تحت الصفر، وبسبب تجمد البحيرة لجأت طيور الفلامينغو والإوز وأنواع من الطيور المهاجرة إلى الأراضي الرطبة حول البحيرة بحثًا عن الطعام.

تجمد بحيرة غالا بولاية أدرنة شمال غربي تركيا (الاناضول)

وكانت طيور الفلامينغو تشكل، على مدار السنوات الماضية، لوحةً فنية مبهرة أثناء مرورها فوق البحيرة، وهو ما غاب عنها هذا العام بسبب الصقيع والثلوج.

Gala Gölü'ne bu yıl flamingolar da geldihttps://t.co/OSCvTnjuqC pic.twitter.com/xYhh7hEqm7 — Renkli BirGün (@renkli_birgun) January 22, 2021

وشهدت تركيا خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين، عاصفة ثلجية غير مسبوقة تسببت في قطع الطرق ووقف الملاحة الجوية من جراء موجة صقيع ومنخفض جوي يجتاحان المنطقة.