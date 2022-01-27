طبيب سعودي عاشق لريال مدريد يتفاجأ بكريم بنزيما في عيادته.. ما القصة؟ (فيديو)

تمنى طبيب الأسنان السعودي أسامة أحمد حضور مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في العاصمة الرياض، في 16 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن مواعيد مرضاه حالت دون ذلك.

بيد أنه بعد المباراة تفاجأ الطبيب الشاب بزيارة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كريم بنزيما لعيادته برفقة الفريق الطبي للنادي.

. تخيل 🔥 وانت طبيب و مشجع مدريدي و جالس تعالج مرضاك و بخاطرك تحضر مباراة السوبر

ومو قادر وفجأة تيجيك حالة طوارئ ويدخل عليك #كريم_بنزيما لاعب #ريال_مدريد شخصياً

للعيادة مع الفريق الطبي للنادي 🤥😍 @drousamah | #ذا_كلنكس pic.twitter.com/9PifR2r8jw — د.أسامه أحمد – طبيب أسنان (@drousamah) January 22, 2022

ونشر الطبيب أسامة على تويتر تغريدة وصف فيها سعادته بهذه الزيارة المفاجئة وقال “تخيل وأنت طبيب ومشجع مدريدي وجالس تعالج مرضاك وبخاطرك تحضر مباراة السوبر ومو قادر وفجأة تيجيك (تأتي إليك) حالة طوارئ ويدخل عليك كريم بنزيما لاعب ريال مدريد شخصيا للعيادة مع الفريق الطبي للنادي”.

وغرد الطبيب بمقطع مصور قصير يوضح رد فعل بنزيما بعد إنهائه معالجة تجميلية للاعب على إثر سقوط تركيبة أمامية من أسنانه كانت تؤثر على ابتسامته.

وأضاف “شعور جميل لما (عندما) يُعجب كريم بنزيما بالنتيجة النهائية بعد الحالة الطارئة إللي صارت معاه وأثرت على ابتسامته”.

شعور جميل ✨ لما يُعجب #كريم_بنزيما بالنتيجة النهائية بعد الحالة الطارئة اللي صارت معاه وأثرت على ابتسامته ، ويطلب مني أنضم لهم مع الفريق الطبي 😂 باي باي الرياض ، الوجهة اسبانيا 🏃🏻🏃🏻#د_أسامة_أحمد #تجميل_الأسنان pic.twitter.com/37PhLgpotZ — د.أسامه أحمد – طبيب أسنان (@drousamah) January 22, 2022

وأشار مازحًا إلى أن بنزيما طلب منه الانضمام إلى الفريق الطبي لريال مدريد.

وتابع “باي باي الرياض. الوجهة إسبانيا”.

وشارك عدد من المتابعين طبيب الأسنان سعادته من خلال التعليقات حيث قال أحدهم في مدح الطبيب “يا حظ بنزيما جاء عند أفضل دكتور أسنان بالرياض”.

المريض المناسب عند الدكتور المناسب ، الحمدلله تطمنت على بنزيما الان ان بين ايادي أمينة ويلعب زين المباراة القادمة ، صديقي دكتور أسامة انا كلي فخر بك بالتوفيق يارب — د.حازم الخطيب (@HazeeemDr) January 22, 2022

وأضاف حازم الخطيب وهو متابع آخر لحساب طبيب الأسنان “المريض المناسب عند الدكتور المناسب. الحمد لله تطمنت على بنزيما الآن أنه بين أيادي أمينة ويلعب زين المباراة القادمة. صديقي دكتور أسامة أنا كلي فخر بك بالتوفيق يارب”.

وسأله أحد المتابعين ويدعى فواز الأحمري”طيب لو جاك ميسي وش بتسوي؟” ليرد أسامة عليه “بتقاعد وأروح بين الملاعب وانتقالاتها”.

طيب لو جاك ميسي وش بتسوي 😂 — فواز الاحمري (@fawazfit) January 23, 2022

وصرح الطبيب عقب الزيارة المفاجئة لضيفه الشهير بأن “بنزيما له كاريزما جميلة ورائعة ومحبتي له زادت بكل تأكيد بعد أن وضعنا بصمة على ابتسامته”.

وأضاف في تصريحات إعلامية “صدمة كبيرة وشعور لا يوصف الزائر هو كريم بنزيما مما جعلني أعيش جوًّا من المتعة بالسوبر الإسباني بالحديث معه”.

وفاز ريال مدريد على منافسه أتلتيك بلباو بهدفين مقابل لا شيء في المباراة النهائية على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ليتوج الفريق بكأس السوبر.