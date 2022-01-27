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شوارع الكويت تحتفي بـ”الطفل البطل” بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي

لاعب التنس الكويتي محمد العوضي (تواصل اجتماعي)
27/1/2022

نشر ناشطون صورًا تظهر انتشار لوحات في الشوارع، شكرت من خلالها الكويت اللاعب محمد العوضي، بعد انسحابه من مواجهة مع لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس بدبي.

وتضمنت اللوحات عبارة “شكرًا يا بطل” وصورة اللاعب، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق الناشط محمد أحمد العوضي “علموا الأجيال ألا يصمتوا عن الحق”، وأضاف أن “الأفعال كفيلة بدحر الظلم”.

وجدد ناشطون فخرهم بالعوضي ودولة الكويت على هذه اللفتة، مؤكدين أنها تغرس بذلك “معاني الرجولة والحفاظ على الثوابت في نفوس أبنائها”.

وأكد آخرون أن اللاعب الصغير يستحق كل التقدير والإشادة، وأنه يمثّل مستقبل الأمة وبوصلتها، وأن “ما ناله اليوم أفضل ألف مرة مما يكسبه المطبعون والمتهافتون إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل”، على حد قولهم.

وقال محمّد فروانه إن “صورة الشاب محمد العوضي تزيّن شوارع الكويت بعد انسحابه من أمام خصمه الصهيوني”.

وأفاد أن “المقاطعة تعني بأننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى”، مشيرًا أن المقاطعة “موقف واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي”.

وكان لاعب المنتخب الكويتي للتنس، محمد العوضي، قد انسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عامًا، المقامة في مدينة ‫دبي، وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي.

وشكر حساب باسم “حمد” الطفل محمد العوضي، قائلًا: “الرافض للتطبيع والخنوع والتعامل مع الكيان الصهيوني وموقفه هذا يمثل جميع الشعوب الحية والشعوب المحترمة”.

وزاد: “عندما نرى صورة بهذا الشكل منتشرة بشوارعنا ما علينا إلا أن نفتخر بهذا الشيء”.

وذكرت المغردة حصة أن “تعظيم فعل اللاعب المنسحب من نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين في دبي تجنباً لمواجهة اللاعب الإسرائيلي تصرف جميل جداً”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند