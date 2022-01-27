شوارع الكويت تحتفي بـ”الطفل البطل” بعد انسحابه من مواجهة لاعب إسرائيلي

نشر ناشطون صورًا تظهر انتشار لوحات في الشوارع، شكرت من خلالها الكويت اللاعب محمد العوضي، بعد انسحابه من مواجهة مع لاعب إسرائيلي في بطولة للتنس بدبي.

شوارع الكويت تتزين بنجم الكويت الناشئ للتنس #محمد_العوضي بعد انسحابه من مواجهة لاعب الكيان الصهيوني في بطولة دبي دعماً للقضية الفلسطينية • العوضي المصنف الـ 11 على مستوى آسيا pic.twitter.com/1JQxmiKyCi — Visit Kuwait (@VisitTheKuwait) January 27, 2022

وتضمنت اللوحات عبارة “شكرًا يا بطل” وصورة اللاعب، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الكويتي #محمد_العوضي ينسحب من مواجهة لاعب الاحتلال الإسرائيلي في #بطولة_دبي_للتنس – بعد وصوله إلى الدور النصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت 14 عاماًhttps://t.co/TZCF7IZrXK pic.twitter.com/snwwpITPCI — جريدة النهار الكويتية (@naharkw) January 21, 2022

وعلّق الناشط محمد أحمد العوضي “علموا الأجيال ألا يصمتوا عن الحق”، وأضاف أن “الأفعال كفيلة بدحر الظلم”.

تتزين شوارع الكويت بصورة بطلها علموا الأجيال ألا يصمتوا عن الحق

وإن الأفعال كفيلة بدحر الظلم#محمد_العوضي pic.twitter.com/rmruRE7dRk — محمد أحمد العوضي (@MOH_ALAWADHI) January 27, 2022

وجدد ناشطون فخرهم بالعوضي ودولة الكويت على هذه اللفتة، مؤكدين أنها تغرس بذلك “معاني الرجولة والحفاظ على الثوابت في نفوس أبنائها”.

هكذا تغرس #الكويت معاني الرجولة والحفاظ على الثوابت في نفوس أبنائها من خلال تكريم البطل الصغير #محمد_العوضي الذي أكد أن #فلسطين_قضيتي وأن #التطبيع_خيانة وإن غاصت في وحله الأقدام، حُق على الأمة جميعا أن تقول لك شكرا يا بطل. pic.twitter.com/jH6OLDAgaH — د. محمد الصغير (@drassagheer) January 27, 2022

وأكد آخرون أن اللاعب الصغير يستحق كل التقدير والإشادة، وأنه يمثّل مستقبل الأمة وبوصلتها، وأن “ما ناله اليوم أفضل ألف مرة مما يكسبه المطبعون والمتهافتون إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل”، على حد قولهم.

وقال محمّد فروانه إن “صورة الشاب محمد العوضي تزيّن شوارع الكويت بعد انسحابه من أمام خصمه الصهيوني”.

وأفاد أن “المقاطعة تعني بأننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى”، مشيرًا أن المقاطعة “موقف واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي”.

صورة الشاب محمد العوضي تزيّن شوارع الكويت بعد انسحابه من أمام خصمه الصهيوني المقاطعة تعني بأننا لا نعترف بالكيان المحتل، وأنه لا يملك شرعية الوجود، وهي خير من المشاركة التي تساوي بين الكيان وأي دولة أخرى المقاطعة موقف واضح ضد انتهاك المقدسات وتهجير الناس واستعمار الأراضي. pic.twitter.com/ip44uniM7D — محمّد فروانه (@MohdFarwana) January 27, 2022

هكذا تكون البطولة…

تتوارث الاجيال قضايا الامة و تتدافع الشعوب لتسجل موافقها .#التطبيع_خيانة #محمد_العوضي pic.twitter.com/Al2x77sso9 — عبدالرحمن موسى الجمعة.🇵🇸 (@aljumaa01) January 27, 2022

وكان لاعب المنتخب الكويتي للتنس، محمد العوضي، قد انسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي، في الدور نصف النهائي من البطولة الدولية للمحترفين تحت سن 14 عامًا، المقامة في مدينة ‫دبي، وقرر العوضي الانسحاب فور علمه بمواجهة لاعب إسرائيلي.

تتزين شوارع الكويت هذه الأيام بصورة البطل #محمد_العوضي

الذي انسحب من مواجهة لاعب الكيان الصهيوني دعماً للقضية الفلسطينية

هكذا الكويت دائما تدعم القضايا الانسانية و الحق الفلسطيني.

هنيئاً لوالديه حسن التربية👍

شكراً لمن صمم الاعلان.. نعم لنشر صور الأبطال وأهل القيم 🌺 pic.twitter.com/HaBLHB5LnL — محمد الكندري (@mkandare) January 27, 2022

انشروا صور البطل ابن الابطال

في هذه الايام كلمة الحق بوجه الجائرين

تستدعي الدعم والرعاية#محمد_العوضي

فارس عربي pic.twitter.com/yUkqzAR8q8 — مصطفى نعيم خشيش (@MKhosheish) January 27, 2022

وشكر حساب باسم “حمد” الطفل محمد العوضي، قائلًا: “الرافض للتطبيع والخنوع والتعامل مع الكيان الصهيوني وموقفه هذا يمثل جميع الشعوب الحية والشعوب المحترمة”.

وزاد: “عندما نرى صورة بهذا الشكل منتشرة بشوارعنا ما علينا إلا أن نفتخر بهذا الشيء”.

#شكراً_البطل_محمد_العوضي

الرافض للتطبيع والخنوع والتعامل مع الكيان الصهيوني وموقفه هذا يمثل جميع الشعوب الحية والشعوب المحترمة وعندما نرى صورة بهذا الشكل منتشرة بشوارعنا ماعلينا إلا أن نفتخر بهذا الشيء pic.twitter.com/1m8VTOXYdU — حمد (@flanq82) January 27, 2022

لوحه تزيين

شوارع الكويت

للبطل محمد العوضي ،

تمثل راي الشعب الكويتي

لن نطبع ، وستبقي فلسطين عربية. pic.twitter.com/hSM21cAAUR — ناديه مبارك (@nadiaa279) January 27, 2022

محمد العوضي طفل كويتي ف منتخب التنس

رفض يلعب قدام لاعب اسرائيلي و انسحب من البطوله دا تصرف اتربي عليه ف بيتهم ويحسب لابويه الصوره دي بقي اعلان ف الشوارع هنا ف #الكويت و دا معناه ان الكويت كدوله بتزرع الرجولة ف ولادها من صغرهم و دا من خلال تكريم طفل صاحب مبدأ شكرا محمد العوضي pic.twitter.com/krGvZcd7Hl — ‏‎﮼الاندلسي🇪🇬 🎖 (@no9more7merci53) January 27, 2022

وذكرت المغردة حصة أن “تعظيم فعل اللاعب المنسحب من نصف نهائي البطولة الدولية للمحترفين في دبي تجنباً لمواجهة اللاعب الإسرائيلي تصرف جميل جداً”.