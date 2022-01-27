جزائريون يشاركون المصريين فرحتهم بتأهل “الفراعنة” إلى ربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

شارك جزائريون المصريين فرحتهم بتأهل منتخب الفراعنة إلى دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وفازت مصر على ساحل العاج 5-4 بركلات الترجيح في دور الـ16 بعد وقت إضافي، أمس الأربعاء.

ونشر جزائريون تسجيلات مصورة لمواقفهم وانفعالاتهم خلال المباراة ولحظة فوز المنتخب المصري.

وظهرت فيديوهات لجزائريين في النوادي الرياضية والمقاهي والبيوت، تُسمَع فيها دعوات للمنتخب المصري يطلقها مصورو تلك اللقطات.

وكانت الإثارة في المباراة على أشدها عندما تعادل الفريقان في مدينة دوالا الكاميرونية، لكن الكلمة الأخيرة عادت لزملاء محمد صلاح الذين فازوا بركلات الترجيح 5-4 وترشحوا لمواجهة المغرب الأربعاء المقبل بالعاصمة ياوندي.

وخلافا لدور المجموعات، قدمت مصر مردودا رفيعا ارتقت به إلى سمعتها قاريا، وتغلبت على منافستها في غالب فترات اللقاء لكن من دون هز شباك الحارس بادرا علي.

الشعب الجزائري تابع مباراة مصر و كأن الجزائر هي اللي لعبت .. شخصيا تابعت ركلات الترجيح على اعصابي و بالتسفيق في كل مرة يسجل فيها المنتخب المصري ❤️ ان شاء الله الكاس مصرية — الجزائرية (@hanaa_mado) January 27, 2022