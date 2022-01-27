جزائريون يشاركون المصريين فرحتهم بتأهل “الفراعنة” إلى ربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو)
شارك جزائريون المصريين فرحتهم بتأهل منتخب الفراعنة إلى دور ربع النهائي في كأس الأمم الأفريقية.
وفازت مصر على ساحل العاج 5-4 بركلات الترجيح في دور الـ16 بعد وقت إضافي، أمس الأربعاء.
ونشر جزائريون تسجيلات مصورة لمواقفهم وانفعالاتهم خلال المباراة ولحظة فوز المنتخب المصري.
وظهرت فيديوهات لجزائريين في النوادي الرياضية والمقاهي والبيوت، تُسمَع فيها دعوات للمنتخب المصري يطلقها مصورو تلك اللقطات.
وكانت الإثارة في المباراة على أشدها عندما تعادل الفريقان في مدينة دوالا الكاميرونية، لكن الكلمة الأخيرة عادت لزملاء محمد صلاح الذين فازوا بركلات الترجيح 5-4 وترشحوا لمواجهة المغرب الأربعاء المقبل بالعاصمة ياوندي.
وخلافا لدور المجموعات، قدمت مصر مردودا رفيعا ارتقت به إلى سمعتها قاريا، وتغلبت على منافستها في غالب فترات اللقاء لكن من دون هز شباك الحارس بادرا علي.
الجزائر و تشجيع #منتخب_مصر
فيديو من بين ملايين الفيديوهات اللي فرحت بتأهل مصر لربع النهائي و عقبال الثامنة ❤🇪🇬🇩🇿
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. #كاس_امم_افريقيا #كاس_الامم_الافريقيه2021 #الدراجي_من_هذا_البلد #مصر_كوت_ديفوار pic.twitter.com/yOFFcg1RIX
— 𝒀𝒂𝑪𝒊𝒏𝒆 ᵈᶻ (@yacine____dz) January 27, 2022
متأكدين أنها مصر لي لعبت البارح !! 🇩🇿🇪🇬#منتخب_مصر #TeamEgypt #منتخب_الجزائر #TeamAlgeria #مصر_كوت_ديفوار pic.twitter.com/AvW7Pj95CU
— Sarah (@_m__sara) January 27, 2022
الشعب الجزائري تابع مباراة مصر و كأن الجزائر هي اللي لعبت .. شخصيا تابعت ركلات الترجيح على اعصابي و بالتسفيق في كل مرة يسجل فيها المنتخب المصري ❤️ ان شاء الله الكاس مصرية
— الجزائرية (@hanaa_mado) January 27, 2022
شكرا لكل اصحابي واخواني من الجزائر الشقيقه وتونس والمغرب ومن قبلهم احبابي في السعودية وخاص جده علي التهنئة بفوز المنتخب المصري وان شاء الله لقاء مصر العربية والمغرب الشقيق ليس فينا خاسر كلنا فائزين واي منا يوصول البطولة نيابة عن الاخر pic.twitter.com/IzcUHUnZDw
— ezzat HASSAN (@ezzatHA45150162) January 26, 2022