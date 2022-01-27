العاصفة “هبة” تضرب مصر.. سخرية وقلق وتساؤلات عن سبب التسمية (فيديو)

وصلت العاصفة الثلجية (هبة) التي أثرت في عدد من الدول، وتسببت في انخفاض شديد لدرجات الحرارة إلى مصر لتدخل البلاد في موجة صقيع غير معهودة.

وقال الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية المصرية إن تدهور الأحوال الجوية في البلاد “مستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري”.

وتركت العاصفة هبة أثرها أيضا على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا معها بالكثير من التعليقات الساخرة التي تنمّ عن القلق والحذر من موجة البرد المصاحبة لها.

زمان اللي متجوز واحدة إسمها هبة بيقول هي ناقصة

في البيت زعبيب هبة

وكمان العاصفة اللي بتضرب مصر إسمها هبة أروح فين 😂😂 — the first2 (@first2_the) January 26, 2022

وقال حساب لشخص يدعى (ذا فيرست) على تويتر “زمان إللي متجوز واحدة اسمها هبة بيقول هي ناقصة في البيت زعبيب هبة وكمان العاصفة إللي بتضرب مصر سمها هبة. أروح فين؟”.

وضح خبراء الارصاد عن سبب

تسميت العاصفه بأسم أمرأه

لان المرأه قويه ومفتريه💪🏻😂#العاصفة_هبة pic.twitter.com/1UyGMjLIkd — 🔥⁸⁵ᵏ🔥༺ ‎ĴỮŘI ༻ (@jrilll) January 26, 2022

وعلق آخر على الطقس غير المعهود الذي تشهده مصر “أنا زعلان منك أوي يا هبة مخاصمك يعني سايبه الدنيا كلها وجايه مصر. عاجبك فينا إيه؟ احنا ناس غلابه بتوع دافئ ممطر شتاء حتى جمال حمدان كدب علينا في جغرافيا مصر”.

لما تنزل الشغل في الجو ده… هم السابقون ونحن الاحقون🙂🌨#العاصفة_هبة pic.twitter.com/ZNkaC7T354 — MaHmoud SHaLaby🎧 (@ShalabyMahamod) January 26, 2022

وتساءل بعضهم عن سبب تسمية العاصفة الجوية باسم (هبة)، وقال أحد المغردين ساخرا “سبب تسمية العاصفة باسم امرأة لأن المرأة قوية ومفترية”.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لجريدة (الوطن) المصرية إن تسمية العواصف بأسماء نساء هدفها “خلق التفاؤل وأن تكون العاصفة خفيفة ولطيفة والتقليل من حدتها وآثارها على الأذهان”.

وأكدت أن تسمية العواصف “لا علاقة لها بالعلم”.

وكشف عدد من المصريين على مواقع التواصل عن معاناتهم مع موجة البرد الحالية في ظل غياب نظم العزل والتدفئة في البيوت المصرية وأماكن العمل التي صممت بما يتناسب مع طقس مصر المتعارف عليه ونصت الأبحاث الجغرافية على أنه “معتدل دافئ شتاء”.

وتعاملت أيضا الفتيات اللاتي يحملن اسم (هبة) مع الموقف بسخرية وقالت إحداهن “منهم لله إللي سموها العاصفة هبة جايبن لي الكلام”.

منهم لله اللي سموها #العاصفه_هبه.. جايبنلي الكلام و الله 😄😄

في عاصفة اسمها هبه عم تتسلى بالكوكب😂 pic.twitter.com/mXxNOjxsJ8 — 💕💕Hiba Ajram💕💕#Nancy10💿 (@NancyPrinces3) January 26, 2022

وفي هذا السياق، منحت بعض المطاعم وأماكن التنزه تخفيضات للفتيات اللاتي يحملن اسم (هبة) استغلالًا للعاصفة بطريقة مربحة وتشجيعًا للمواطنين العازفين عن التنزه والخروج من المنزل في ظل هذا الطقس السيّئ.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من استمرار حالة الطقس وأعلنت عن نشاط لحركة الرياح وارتفاع للأمواج في المناطق الساحلية مع سقوط لحبات البرد على مختلف الأنحاء.