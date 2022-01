شاروخان يكافئ معجبا مصريا بسبب تصرفه مع سائحة هندية

عبّر نجم بوليوود شاروخان عن شكره وامتنانه لوكيل سفريات مصري، بسبب تصرّفه مع سائحة ‏هندية واجهت مشاكل بشأن الدفع وتحويل الأموال بينما كانت في بلاده.‏

بدأت القصة ليلة رأس السنة الجديدة حين ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الهند بقصة وكيل سفريات مصري استثنى أستاذة هندية من الدفع بعدما علم أنها من بلدة شاروخان.

وكتبت البروفيسورة أشويني ديشباندي -أستاذة الاقتصاد بجامعة أشوكا- عبر تويتر آنذاك عن كيفية قيام وكيل السفريات المصري بإعفائها من مشاكل الدفع لمجرد أنها من بلد نجم بوليوود المحبوب.

وأضافت في تغريدة حظيت بانتشار واسع في الهند “كانت هناك حاجة لتحويل الأموال إلى وكيل سفريات في مصر، كنت أواجه مشاكل في النقل. قال لي: أنتِ من بلد شاروخان، أنا أثق بكِ، سأقوم بالحجز وادفعي لي لاحقًا، في أي مكان آخر لن أفعل هذا ولكن أي شيء ممكن فعله من أجل شاروخان”.

My husband & I finally met the man in this story today! I told him about the tsunami of good cheer his story generated. @RedChilliesEnt: he would be delighted with a photo of @iamsrk, autographed in his daughter’s name if possible. Please DM me if this can be arranged, thanks! 😊 https://t.co/Ea9nckNqFm pic.twitter.com/q44KeOVTw7 — Ashwini_Deshpande (@AshwDeshpande) January 10, 2022

وتلقى كل من وكيل السفريات المصري وأشويني كثيرًا من ثناء المعجبين على الإنترنت، وبعد بضعة أيام وتحديدًا في العاشر من الشهر الجاري، نشرت أشويني تحديثًا بأنها وزوجها تمكنوا من مقابلة وكيل السفريات في مصر.

لكن الحكاية لم تنتهِ بعد، فقد وصلت إلى خاتمة مثالية تشبه تقريبًا النهايات السعيدة كما بالعديد من أفلام شاروخان في التسعينيات، وفق وصف صحيفة (هندستان تايمز).

والسبت الماضي، أفادت أشويني عبر تويتر بأن شاروخان علم بالواقعة، وأرسل صورة مُوقّعة ورسالة تقدير مكتوبة بخط اليد إلى معجبه المصري، وكذلك صور مُوقّعة لابنته وابنة السائحة أيضًا.

A very happy ending to this story. 3 photos signed by SRK arrived today, one with the nicest message for the Egyptian travel agent, one for his daughter & one for mine @Ketaki_Varma 🥰🥰 Thanks @pooja_dadlani for getting in touch & of course to 👑 @iamsrk for the gracious gesture https://t.co/lYd431dBUq pic.twitter.com/Rhn1ocQlbo — Ashwini_Deshpande (@AshwDeshpande) January 22, 2022

وبحسب الصور التي نشرتها أشويني، جاء في نص رسالة شاروخان اليدوية إلى معجبه المصري “شكرًا لك على لطفك مع ابنة بلدتي الهندية، إنه لكرم كبير منك هذا التصرف، نرجو أن تتكاثر أرواحكم الطيبة”.

وقوبل رد شاروخان بكثير من ثناء المعجبين معبّرين عما تحمله رسالته من اهتمام بحدث صغير كهذا، ورأوا فيه “لطفًا جميلًا يليق بملِك الرقي والأناقة”، وفق وصف بعضهم.

وكانت البروفيسورة الهندية خاطبت شركة إنتاج (ريد تشيليز إنترتينمنت) -التي يمتكلها شاروخان- تطالب بالحصول على صورة مُوقّعة من نجم بوليوود باسم ابنة المعجب المصري، ثم انتظرت الرد الذي جاء ليس فقط سعيدًا بل ويحمل مفاجأة.

فشاروخان لم يرسل صورة واحدة فقط بل 3 نسخ مُوقّعة من صوره، مع ملاحظة مكتوبة بخط اليد من نجم بوليوود صنعت نهاية سعيدة لهذه القصة، وحملت معها رسائل للوكيل المصري وأشويني التي وجهت الشكر إلى بوجا دادلاني مديرة أعمال شاروخان على اهتمامه بالرد.

Needed to transfer money to a travel agent in Egypt. Was having problems with the transfer. He said: you are from the country of @iamsrk. I trust you. I will make the booking, you pay me later. For anywhere else, I wouldn't do this. But anything for @iamsrk. & he did!#SRK is 👑 — Ashwini_Deshpande (@AshwDeshpande) December 31, 2021

وكانت هذه أحد الأخبار العامة النادرة التي يظهر فيها شاروخان خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ كان النجم غائبًا بشكل ملحوظ عن عيون الجمهور منذ تورط ابنه أريان خان بقضية مخدرات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وألقى مكتب مكافحة المخدرات القبض على أريان من على متن سفينة سياحية، ثم أفرج عنه بكفالة بعد أن أمضى 25 يومًا في السجن، ومنذ ذلك الحين ابتعد شاروخان إلى حد كبير عن وسائل التواصل الاجتماعي والظهور العام.

ويقوم نجم بوليوود حاليًّا بتصوير فيلمه القادم، وهو من مغامرات الحركة (Pathan) وتشاركه البطولة الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون والفنان جون أبراهام.