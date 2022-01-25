طفلة نازحة تجمع بقايا “الحديد والبلاستيك” لتأمين قوت يومها بريف إدلب وتكشف عن أمنياتها (فيديو)

بث الناشط السوري أنس المعراوي -عبر قناته على يوتيوب- مقطع فيديو لطفلة صغيرة تعمل بجمع بقايا الحديد والبلاستيك لبيعه بغرض تأمين قوت يومها وعائلتها في ريف إدلب شمالي سوريا.

ويُظهر المقطع المصور الطفلة النازحة فريدة وهي ترتدي ثيابا مهترئة، وتحمل بيدها كيسا من القماش تجمع بداخله البقايا لبيعها وشراء الخبز لعائلتها القاطنة في أحد المخيمات.

وتحمل فريدة يوميا الكيس وتخرج من خيمتها إلى أحد مكبات القمامة كي تجمع الحديد وبقايا البلاستيك لبيعها.

وقالت الطفلة إنها تواصل دراستها وتتمنى أن تصبح معلمة للأطفال، كما تمنت أن تعمل وتساعد عائلتها في مصروفها.

ويعاني سكان مخيمات الشمال السوري ظروفا معيشية صعبة بسبب النزوح وقلة العمل.

كما تعاني مخيمات النازحين السوريين في إدلب سنويا موجات البرد والثلج جراء إيواء سكانها في مخيمات بدائية لا تعزل البرد عنهم وسط ضعف إمكانات التدفئة، وغرق العديد منها نتيجة غزارة الأمطار.