إسطنبول.. تعليق رحلات الطيران وحظر خروج السيارات إلى الشوارع بسبب الثلوج (فيديو)

أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي حتى الساعة الواحدة ظهرا من اليوم الثلاثاء.

وقال المدير العام للمؤسسة حسين كسكين في تغريدة إن السبب يعود إلى استمرار الظروف الجوية السيئة.

إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطار اسطنبول الدولي الأكبر في العالم بسبب غزارة تساقط الثلوج pic.twitter.com/1CEhQJKqXS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 25, 2022

وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع في المدينة حتى ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب كثافة الثلوج.

وقال في تغريدة “التقارير الواردة من الأرصاد الجوية تشير إلى احتمال استمرار موجة الثلوج في مدينتنا”. وأضاف أن حظر دخول وخروج السيارات إلى مدينة إسطنبول سيستمر حتى إشعار آخر”.

#الثلج في #اسطنبول ….صوّت مبكراً في انتخابات حدد توقيتها بنفسه ضد رئيس بلديتها #أكرم_إمام_أرغلو…. مشهد الارتباك بالأمس في إدارة العاصفة الثلجية بالمدينة وضعته في موقف شعبي وإداري محرج جداً. وربما ضربت مستقبله ومستقبل حزبه السياسي . pic.twitter.com/zIWPrAThEH — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) January 25, 2022

وأعلنت ولاية إسطنبول اعتبار اليوم الثلاثاء عطلةً إدارية بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بكثافة.

وأوضح والي إسطنبول أنه سيتم اعتبار الموظفين في المؤسسات والمنظمات الحكومية في إجازة إدارية، وأشار إلى أن الإجازة لا تشمل العاملين في خدمات الأمن والصحة والنقل.

وأدى تساقط الثلوج بشكل كثيف على مدينة إسطنبول إلى تأثر الحياة بشكل سلبي وتعطل المرور والمطارات.

#شاهد| توقف حركة المرور بشكل كامل في مدينة #إسطنبول التركية، فيما علق الكثير واضطروا لترك سياراتهم الخاصة بالطرقات والسير على الأقدام للعودة إلى منازلهم، بسبب تساقط الثلوج بكثافة. pic.twitter.com/KyPW3pRg0t — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 25, 2022

وبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرته منذ ليلة السبت، وغطى المدينةَ رداءٌ أبيض وسط تدني درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر.

وفي هذا السياق أعلنت بلدية إسطنبول إيواءَ 1300 مشرّد ضمن أبنية وفنادق، ووزعت طعامًا على حيوانات الشوارع في 500 نقطة، ​​​​وأعلن والي إسطنبول عن فتح أبواب 71 مسجدا في مناطق مختلفة من المدينة لإيواء المواطنين العالقين في الطرقات.

حادث مروري لـ 30 مركبة على طريق مطار #إسطنبول وإغلاق الطريق بالكامل أمام حركة المرور بسبب تراكم الثلوج pic.twitter.com/swExDZ85NC — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 25, 2022

وتسبب تراكم الثلوج في بعض المناطق في ازدحام مروري جعل بعض المارة يختارون إكمال طريقهم مشيًا بدل الانتظار ضمن وسائل النقل العامة.