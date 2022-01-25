منوعات|تركيا

إسطنبول.. تعليق رحلات الطيران وحظر خروج السيارات إلى الشوارع بسبب الثلوج (فيديو)

سيارات المواطنين تكاد تختفي تحت الثلوج في إسطنبول بعد اشتداد العاصفة الثلجية (الأناضول)
25/1/2022

أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات الجوية في مطار إسطنبول الدولي حتى الساعة الواحدة ظهرا من اليوم الثلاثاء.

وقال المدير العام للمؤسسة حسين كسكين في تغريدة إن السبب يعود إلى استمرار الظروف الجوية السيئة.

وأعلن والي إسطنبول علي يرلي قايا، حظر خروج السيارات الخاصة إلى الشوارع في المدينة حتى ظهر اليوم الثلاثاء، بسبب كثافة الثلوج.

وقال في تغريدة “التقارير الواردة من الأرصاد الجوية تشير إلى احتمال استمرار موجة الثلوج في مدينتنا”. وأضاف أن حظر دخول وخروج السيارات إلى مدينة إسطنبول سيستمر حتى إشعار آخر”.

وأعلنت ولاية إسطنبول اعتبار اليوم الثلاثاء عطلةً إدارية بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الثلوج بكثافة.

وأوضح والي إسطنبول أنه سيتم اعتبار الموظفين في المؤسسات والمنظمات الحكومية في إجازة إدارية، وأشار إلى أن الإجازة لا تشمل العاملين في خدمات الأمن والصحة والنقل.

وأدى تساقط الثلوج بشكل كثيف على مدينة إسطنبول إلى تأثر الحياة بشكل سلبي وتعطل المرور والمطارات.

وبدأ تساقط الثلوج على إسطنبول مساء الجمعة، واشتدت وتيرته منذ ليلة السبت، وغطى المدينةَ رداءٌ أبيض وسط تدني درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر.

وفي هذا السياق أعلنت بلدية إسطنبول إيواءَ 1300 مشرّد ضمن أبنية وفنادق، ووزعت طعامًا على حيوانات الشوارع في 500 نقطة، ​​​​وأعلن والي إسطنبول عن فتح أبواب 71 مسجدا في مناطق مختلفة من المدينة لإيواء المواطنين العالقين في الطرقات.

وتسبب تراكم الثلوج في بعض المناطق في ازدحام مروري جعل بعض المارة يختارون إكمال طريقهم مشيًا بدل الانتظار ضمن وسائل النقل العامة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر