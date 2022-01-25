أمريكية تكتشف “بالصدفة” فوزها بثلاثة ملايين دولار عبر صندوق الرسائل الإلكترونية المزعجة

اكتشفت أمريكية “بالصدفة” فوزها بجائزة قيمتها 3 ملايين دولار في مسابقة اليانصيب بولاية ميشيغان، عبر رسالة كانت موجودة بصندوق الرسائل المزعجة في بريدها الإلكتروني.

وقالت لورا سبيرز (55 عامًا) إنها اشترت تذكرة يانصيب ميشيغان بعد أن شاهدت إعلانًا ترويجيًّا على فيسبوك.

وأضافت -في تصريحات صحفية- أنها بعد بضعة أيام، كانت تبحث عن بريد إلكتروني مفقود من شخص ما، لذلك تحققت من مجلد الرسائل غير المرغوب فيها في حساب بريدها الإلكتروني.

وقالت “عندما رأيت بريدًا إلكترونيًّا من اليانصيب يقول إنني فزت بجائزة، لم أصدّق ما كنت أقرؤه”.

وأضافت “لذلك قمت بتسجيل الدخول إلى حساب اليانصيب الخاص بي لتأكيد الرسالة في البريد الإلكتروني. لا يزال الأمر مفاجئًا جدًّا لي بأنني فزت حقًّا بـ3 ملايين دولار”.

وتابعت “لقد أضفت بالتأكيد يانصيب ميشيغان إلى قائمة المرسلين الآمنين فقط في حال كنت محظوظة بما يكفي لتلقّي بريد إلكتروني آخر بشأن جائزة ضخمة”.

وقالت سبيرز إنها ستشارك الجائزة مع عائلتها وتتقاعد في وقت مبكر عن الذي كانت تخطط له قبل ذلك.