“أصحاب ولا أعز”.. أول فيلم عربي من إنتاج “نتفليكس” يثير جدلا واسعا في مصر

بعد أيام من طرح منصة نتفليكس الرائدة عالميا في مجال البث التدفقي فيلم “أصحاب ولا أعز”، أولى تجاربها السينمائية العربية، تصدّر العمل الشبكات الاجتماعية في المنطقة وخصوصا في مصر، حيث أثار جدلا كبيرا وصل إلى حد المطالبة بمنعه بحجة “استهدافه القيم العربية”.

وطرحت المنصة، الخميس الماضي، الفيلم الذي يدور حول حفل عشاء بين مجموعة أصدقاء مقربين يخوضون تحديا يقوم على ترك هواتفهم مفتوحة على الطاولة والاطلاع جماعيا على المكالمات والرسائل التي تأتي لكل منهم، لكن سرعان ما تتكشف أسرارهم الشخصية بينهم، بما يشمل إخفاء خيانات زوجية أو ميول جنسية مثلية.

هذا العمل هو النسخة العربية من الفيلم الإيطالي “Perfect Strangers” (بالإيطالية “Perfetti sconosciuti”) الذي أُنتجت منه نسخ عالمية كثيرة، وأخرجه اللبناني وسام سميرة في أولى تجاربه السينمائية، وشارك في إنتاجه منتجون عرب بينهم المصري محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.

وأدى أدوار البطولة ممثلون معروفون معظمهم لبنانيون من أمثال نادين لبكي وعادل كرم وجورج خباز، إضافة إلى النجمة المصرية منى زكي والممثل الأردني إياد نصار.

وبعد ثلاثة أيام على طرح الفيلم البالغة مدته ساعة و39 دقيقة، تصدّر “أصحاب ولا أعز” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر نتفليكس في معظم البلدان العربية، كما تصدّر منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا في مصر، بين مؤيد ومعارض لما طرحه العمل السينمائي من أفكار.

Let's end the discussed with that #اصحاب_ولا_اعز https://t.co/7dsXEnwFEW

— H.K🌚 (@Hudd_94) January 22, 2022