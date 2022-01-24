ناسا: قوة ثوران بركان تونغا تخطت قنبلة هيروشيما بمئات المرات (فيديو)

قال علماء بوكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن قوة ثوران بركان جزر تونغا في 15 يناير/كانون الثاني الجاري، تخطت قوة قنبلة هيروشيما النووية، مما أسفر عن إبادة الجزيرة البركانية وقريتين على الأقل.

وأفاد مرصد الأرض في ناسا بأن بركان هونغا تونغا-هونغا هاباي نفث دخانًا على شكل فِطر بلغ ارتفاعه 40 كيلومترًا خلال ثورانه الذي سُمع دويه حتى ألاسكا على بعد 9 آلاف كيلومتر، وأدى إلى موجات تسونامي.

وأعلنت ناسا أن ثوران البركان بلغ قوة تخطت بمئات المرات القنبلة النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على مدينة هيروشيما اليابانية في أغسطس/آب 1945، وقُدّرت قوتها بنحو 15 كيلوطنًّا أي 15 ألف طن من مادة (تي إن تي) المتفجرة.

وقال العالِم بوكالة ناسا جيم غارفين في منشور “نعتقد أن كمية الطاقة المنبثقة عن ثوران البركان موازية لكمية تي إن تي تتراوح بين 5 و30 ميغا طن (5 إلى 30 مليون طن).

وأعلنت الوكالة أن ثوران البركان أباد الجزيرة البركانية الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترًا شمال نوكو ألوفا عاصمة تونغا.

وغطت قشرة رماد سامة الجزيرة التي يقطنها نحو 100 ألف شخص، وسمَّمت مياه الشرب، ودمرت المحاصيل الزراعية، وأبادت قريتين على الأقل بالكامل.

كذلك أدت إلى سقوط 3 ضحايا على الأقل في تونغا، ووفاة سباحَين غرقًا في البيرو حيث ضربت السواحل موجات مد استثنائية بفعل ثوران البركان.