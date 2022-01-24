تظاهرا بأنه حي.. محتالان ينقلان جثة مسن لمكتب بريد لتسلّم معاشه وهكذا كُشف الأمر

نقل رجلان في أيرلندا جثة رجل مسن إلى مكتب للبريد المحلي في محاولة منهما لاستلام معاشه التقاعدي.

وتظاهر الرجلان أن بيدار دويل -المسن البالغ من العمر 66 عامًا- لا يزال على قيد الحياة، إذ وضعا كنزة على وجهه وقبعة على رأسه.

ووفقًا لصحيفة إندبندنت بنسختها الأيرلندية فإن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان الرجل، قد وافته المنية قبل يومين من الحادثة.

A dead man was brought to a post office this morning in an attempt to collect his pension in one of the most bizarre incidents that gardai have ever seen. https://t.co/eLep5SIbWq — Kevin Doyle (@KevDoyle_Indo) January 21, 2022

واكتُشفت القصة بعدما رفض الموظفون في مكتب البريد في مدينة كارلو تسليم المعاش إلى المحتالين إذ أبلغوهما أنه يتوجب على دويل أو أحد أقربائه الحضور إلى المكتب للحصول على المعاش.

ونقلت الصحيفة عن شهود أن الرجلين ذهبا إلى منزل دويل وحملاه طول الطريق قبل مطالبتهما بمعاشه التقاعدي، لكن مظهره أثار انتباه الموظفة التي شعرت بالقلق بشأن صحته وسألت عنها.

وبعد ذلك اشتبه الموظفون في مكتب البريد بشأن الضحية واتصلوا بخدمات الطوارئ التي توجهت إلى المكان.

Dead wrong…

Man (66) taken to post office to claim pension died 'two days' earlier as he is named locally https://t.co/IG95xbBWsF — Sunday World (@sundayworld) January 22, 2022

وكانت صدمة للجميع عندما اكتشفوا أن الرجل ميت، وفقا للصحيفة. وقال جيران الرجل المتوفى إنهم صدموا بعدما علموا بالخبر.

ولم يتم إيقاف أي من الرجلين اللذين لاذا بالفرار إلا أن الجثة ستخضع للتشريح وستحدد نتائجه مسار التحقيق.

وأصدر الشرطة الأيرلندية بيانًا قالت فيه إنه “تم طلب الاستعانة بخدمات المكتب الفني للشرطة واختصاصي علم التشريح”.

وأضاف “سيتم تشريح الجثة على يد خبراء التشريح لتحديد سبب الوفاة ومسار التحقيقات”.