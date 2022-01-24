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تظاهرا بأنه حي.. محتالان ينقلان جثة مسن لمكتب بريد لتسلّم معاشه وهكذا كُشف الأمر

الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ما إذا كان الرجل قد وافته المنية قبل يومين من الحادثة (إندبندنت الإيرلندية)
24/1/2022

نقل رجلان في أيرلندا جثة رجل مسن إلى مكتب للبريد المحلي في محاولة منهما لاستلام معاشه التقاعدي.

وتظاهر الرجلان أن بيدار دويل -المسن البالغ من العمر 66 عامًا- لا يزال على قيد الحياة، إذ وضعا كنزة على وجهه وقبعة على رأسه.

ووفقًا لصحيفة إندبندنت بنسختها الأيرلندية فإن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان الرجل، قد وافته المنية قبل يومين من الحادثة.

واكتُشفت القصة بعدما رفض الموظفون في مكتب البريد في مدينة كارلو تسليم المعاش إلى المحتالين إذ أبلغوهما أنه يتوجب على دويل أو أحد أقربائه الحضور إلى المكتب للحصول على المعاش.

ونقلت الصحيفة عن شهود أن الرجلين ذهبا إلى منزل دويل وحملاه طول الطريق قبل مطالبتهما بمعاشه التقاعدي، لكن مظهره أثار انتباه الموظفة التي شعرت بالقلق بشأن صحته وسألت عنها.

وبعد ذلك اشتبه الموظفون في مكتب البريد بشأن الضحية واتصلوا بخدمات الطوارئ التي توجهت إلى المكان.

وكانت صدمة للجميع عندما اكتشفوا أن الرجل ميت، وفقا للصحيفة. وقال جيران الرجل المتوفى إنهم صدموا بعدما علموا بالخبر.

ولم يتم إيقاف أي من الرجلين اللذين لاذا بالفرار إلا أن الجثة ستخضع للتشريح وستحدد نتائجه مسار التحقيق.

وأصدر الشرطة الأيرلندية بيانًا قالت فيه إنه “تم طلب الاستعانة بخدمات المكتب الفني للشرطة واختصاصي علم التشريح”.

وأضاف “سيتم تشريح الجثة على يد خبراء التشريح لتحديد سبب الوفاة ومسار التحقيقات”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أجنبية