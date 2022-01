تظاهرا بأنه حي.. محتالان ينقلان جثة مسن لمكتب بريد لتسلّم معاشه وهكذا كُشف الأمر

نقل رجلان في أيرلندا جثة رجل مسن إلى مكتب للبريد المحلي في محاولة منهما لاستلام معاشه التقاعدي.

وتظاهر الرجلان أن بيدار دويل -المسن البالغ من العمر 66 عامًا- لا يزال على قيد الحياة، إذ وضعا كنزة على وجهه وقبعة على رأسه.

ووفقًا لصحيفة إندبندنت بنسختها الأيرلندية فإن الشرطة فتحت تحقيقًا لمعرفة ما إذا كان الرجل، قد وافته المنية قبل يومين من الحادثة.

A dead man was brought to a post office this morning in an attempt to collect his pension in one of the most bizarre incidents that gardai have ever seen. https://t.co/eLep5SIbWq

— Kevin Doyle (@KevDoyle_Indo) January 21, 2022