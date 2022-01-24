للمرة الأولى.. توقّف حركة الملاحة في مطار إسطنبول بسبب الثلوج (فيديو)

قالت سلطات النقل الجوية في تركيا إن مطار إسطنبول الدولي -أحد أبرز المطارات الأوربية- علّق عملياته، اليوم الإثنين، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وأعلنت المديرية العامة للمطارات المدنية على تويتر أن العمليات في المطار توقفت مؤقتًا “بسبب الظروف الاستثنائية” التي خفّفت من إمكانية الرؤية على المدارج وأنها ستُستأنف عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت غرينتش).

لكن إدارة الطيران المدني قالت إن مدارج عدة ستبقى مغلقة حتى الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 بتوقيت غرينتش) مما سيؤدي إلى تأخير في حركة الملاحة.

وعمل المطار الدولي الثاني في إسطنبول (صبيحة كوكجن) الواقع على الجانب الآسيوي بشكل طبيعي رغم بعض التأخير.

وبدأ تساقط الثلوج في عطلة نهاية الأسبوع بمعظم أنحاء تركيا، مضاعفًا قوته خلال ليل السبت الأحد.

وحذرت محافظة إسطنبول السكان، اليوم الإثنين، من توقع تساقط جديد للثلوج مساءً، داعيةً إلى عدم الخروج.

وتهبط آلاف الطائرات وتُقلع يوميًا في مطار “إسطنبول هافاليماني” الواقع بالجانب الأوربي على بُعد 40 كيلومترًا شمال غرب وسط المدينة بالقرب من البحر الأسود.

وافتُتح المطار في عام 2019 ليحلّ مكان مطار “أتاتورك” الذي صار مكتظًا.

واستقبل مطار “إسطنبول هافاليماني” 37 مليون راكب في العام الماضي، وفق وزارة النقل التركية، مما جعله المطار الأول أوربيًّا، وهو متصل بشكل خاص بآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت سلطات الطيران المدني إنها المرة الأولى التي تُعلّق فيها حركة مطار “إسطنبول هافاليماني” منذ افتتاحه.