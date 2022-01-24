خلاف حول رئاسة البرلمان.. فوضى وعراك بين أعضاء الحزب الحاكم في هندوراس (فيديو)

دعت السفارة الأمريكية في هندوراس إلى الهدوء والحوار بعد مشاجرة بين النواب في الكونغرس بسبب خلاف بشأن من سيرأس البرلمان، وذلك قبل أيام فقط من تولي الرئيسة المنتخبة زيومارا كاسترو السلطة.

وقالت السفارة الأمريكية في تيجوسيجالبا “بسبب أحداث 21 يناير تدعو الولايات المتحدة الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء وإجراء حوار والامتناع عن العنف والخطاب الاستفزازي، وتحث أنصارهم على التعبير عن أنفسهم سلميًّا مع احترام سيادة القانون”.

وواجهت الخطط التشريعية لكاسترو ضربة كبيرة يوم الجمعة عندما انشق نحو 18 عضوا من حزبها (الحرية وإعادة التأسيس)، وتعاونوا مع الحزب الوطني الحاكم لانتخاب نائب من حزب الحرية وإعادة التأسيس رئيسًا للكونغرس.

وأثار الخلاف مشاهد فوضوية في الكونغرس لأن هذا التصويت خرق اتفاقًا أبرمته كاسترو مع حليفها حزب “منقذ هندوراس” على تنصيب شخصية من الحزب في رئاسة الكونغرس.

وطردت كاسترو النواب الثمانية عشر من حزبها ووصفت ما قاموا به بأنه “خيانة”.