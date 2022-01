في رحلة دامت 11 ساعة.. رجل يسافر من جنوب أفريقيا إلى أمستردام في عجلة طائرة (فيديو)

أعلنت الشرطة العسكرية الهولندية، الأحد، أن مسافرًا قطع مسافة 9 آلاف كيلومتر بين مدينة جوهانسبرج جنوب أفريقيا والعاصمة الهولندية أمستردام، مختبئًا في معدات الهبوط الأمامية لطائرة شحن.

وقالت جوان هيلموندز المتحدثة باسم الشرطة العسكرية الملكية الهولندية إن الرجل المجهول الهوية تسلل على متن الطائرة قبل مغادرتها جوهانسبرج.

وأوضحت أن “تم العثور عليه حيًا في أنف الطائرة، قبل نقله إلى المستشفى في حالة مستقرة”، وقالت إنه “من الغريب أن الرجل لا يزال على قيد الحياة”.

وتستغرق الرحلات الجوية بين جوهانسبرج وأمستردام 11 ساعة في المتوسط.

وأفادت جوان هيلموندز أن المسافرين خلسة في الرحلات الجوية إلى هولندا نادرون، مشيرة إلى أن المحاولات السابقة شملت أشخاصًا من نيجيريا وكينيا.

وفي 2021، اكتشفت شرطة الحدود جثة رجل نيجيري في الهيكل السفلي لطائرة وصلت إلى مطار شيفول بأمستردام.

وقبلها ببضعة أسابيع، نجا رجل اختبأ أيضًا في جهاز هبوط الطائرة في رحلة استغرقت حوالي 3 ساعات بين غواتيمالا في أمريكا الوسطى وفلوريدا.

This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed😳✈️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/qMPP5jjDvb

