بدعوى أنه غير مرخص.. هندوس يقتحمون مسجدًا ويمنعون صلاة الجمعة (فيديو)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو لمجموعة من الناشطين الهندوس يحاولون منع الصلاة في أحد مساجد قرية مورا في ولاية جوجارات الهندية.

وحاول هندوس منع صلاة الجمعة، أول أمس، زعمًا أن “المكان لم يحصل على تصريح الحكومة ليكون مكان عبادة إسلامي”.

وذكر ناشطون بينهم الصحفي الهندي أبو بكر سباق، أن المقتحمين تابعون لمجموعة (باجرانج دال) الهندوسية المتطرفة، التي سبق وارتكبت عددًا من أحداث الكراهية ضد المسلمين في الهند خلال الفترات الماضية.

गुजरात सूरत जिले मोरा गाँव इस्थिति मस्जिद मे बजरंग दल के लोग जबरन घुस गए मस्जिद की बेहुरमती करने लगे और लोगों को नमाज पढ़ने से रोक दिया, चुनाव होने वाले हैं!! pic.twitter.com/TPMl5kclIm — Abubakr Sabbaq (@AbubakrSabbaq) January 22, 2022

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، شارك الإمام وأحد القادة المسلمين في ولاية جوجارات أسلم سيكلوالا، مقاطع مصورة مع أعضاء من شرطة مقاطعة صورات، حيث المسجد.

وذكر أسلم سيكلوالا في منشوره أن المسجد مسجّل لدى الوقف الحكومي في الولاية على أنه مسجد ومكان للدراسات الإسلامية، وعليه يمكن لأبناء المجتمع الإسلامي إقامة الصلوات فيه.

وأضاف سيكلوالا، أن الصلوات لم تكن تقام مؤخرًا في المسجد، أو تقام على نطاق ضيق لأبناء القرية فقط، بسبب جائحة كورونا، ومع تراجع انتشار الفيروس عاد المصلّون بأعداد أكثر.