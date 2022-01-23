منوعات|الهند

بدعوى أنه غير مرخص.. هندوس يقتحمون مسجدًا ويمنعون صلاة الجمعة (فيديو)

المقتحمون تابعون لمجموعة (باجرانج دال) الهندوسية المتطرفة، التي سبق وارتكبت عددًا من أحداث الكراهية ضد المسلمين (تواصل اجتماعي)
23/1/2022

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو لمجموعة من الناشطين الهندوس يحاولون منع الصلاة في أحد مساجد قرية مورا في ولاية جوجارات الهندية.

وحاول هندوس منع صلاة الجمعة، أول أمس، زعمًا أن “المكان لم يحصل على تصريح الحكومة ليكون مكان عبادة إسلامي”.

وذكر ناشطون بينهم الصحفي الهندي أبو بكر سباق، أن المقتحمين تابعون لمجموعة (باجرانج دال) الهندوسية المتطرفة، التي سبق وارتكبت عددًا من أحداث الكراهية ضد المسلمين في الهند خلال الفترات الماضية.

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، شارك الإمام وأحد القادة المسلمين في ولاية جوجارات أسلم سيكلوالا، مقاطع مصورة مع أعضاء من شرطة مقاطعة صورات، حيث المسجد.

وذكر أسلم سيكلوالا في منشوره أن المسجد مسجّل لدى الوقف الحكومي في الولاية على أنه مسجد ومكان للدراسات الإسلامية، وعليه يمكن لأبناء المجتمع الإسلامي إقامة الصلوات فيه.

وأضاف سيكلوالا، أن الصلوات لم تكن تقام مؤخرًا في المسجد، أو تقام على نطاق ضيق لأبناء القرية فقط، بسبب جائحة كورونا، ومع تراجع انتشار الفيروس عاد المصلّون بأعداد أكثر.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند