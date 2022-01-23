“حرب بطاطس” تشتعل في اليابان ومحاولات لإنقاذ “لاجئي البطاطا”.. ما علاقة ماكدونالدز؟
أدى تقنين كميات البطاطس المقلية من جانب فروع شركة (ماكدونالدز) في اليابان خلال الآونة الأخيرة بسبب تعطل وارداتها، إلى تحفيز المنافسين للسيطرة على حصة أكبر من السوق.
وقد تسبب هذا في ما أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “حرب البطاطس”.
本物のじゃがいもを使って遊ぶ
『じゃがいも戦争』というストレートなネーミングの海外のボドゲ🍟🍟🍟
ルール全く把握してないけど絶対にやってみたい…!!!!
※活躍してくれたじゃがいもは(㌥)が美味しくいただきました。
↑込みでレビューしたい🤔(㌥) https://t.co/tabntEdChO
— 東急ハンズ (@TokyuHands) September 12, 2020
وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، أن الشركة المشغلة لمطاعم (ماكدونالدز) في البلاد أعلنت تقليل كمية البطاطس المقلية المقدمة لمدة شهر تقريبًا بدءًا من 9 يناير/كانون الثاني في جميع مطاعم السلسلة التي يبلغ عددها 2900 في أنحاء اليابان.
يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تفرض فيها الشركة قيودًا على مبيعات البطاطس التي تحظى بشعبية كبيرة.
これが令和のじゃがいも戦争 pic.twitter.com/8xIbGlRByx
— Alo@みやけ (@monahithi) January 14, 2022
وأدت الفيضانات بالقرب من ميناء فانكوفر في كندا والاضطرابات اللوجستية العالمية بسبب جائحة كورونا إلى تأخير واردات البطاطس من أمريكا الشمالية، مما دفع الشركة إلى تعليق مبيعات الطلبات المتوسطة والكبيرة الحجم من البطاطس المقلية لمدة أسبوع في ديسمبر/كانون الأول.
وقالت سلسلة المطاعم إن تأخير الواردات المستمر بسبب سوء الأحوال الجوية أجبرها على فرض المزيد من القيود على المبيعات. كما أوقفت الشركة مؤقتًا تقديم صنف البطاطس المعروف باسم (هاش براون) في بعض المطاعم.
لاجئو البطاطا
وأزعجت هذه الخطوة العديد من المستهلكين في اليابان، حيث انتشر مصطلح “بوتيتو نانمين” (لاجئو البطاطا) على مواقع التواصل الاجتماعي.
日本管財から優待の案内来た〜‹‹(´ω` )/››~♪
DCM優待変更によるジャガイモ難民が救われる内容を発見( ；∀；) #株主優待 pic.twitter.com/TiQf1go9yL
— 黒猫のとら (@nyannpy) December 11, 2017
واستغل بعض المنافسين الموقف، وبدأت سلسلة الهمبرجر (فريشنيس برجر) التابعة لشركة كولوايد، حملة في 14 يناير/كانون الثاني، حيث زادت حصص البطاطس المقلية بنسبة 25% حتى 27 فبراير/شباط.
وقالت الشركة إنها لا تواجه نقصًا في الإمدادات، لحصولها على البطاطس من جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمالي اليابان، المعروفة بمنتجاتها الزراعية.
ミニストップ「イエーイ！ マクドナルドくん ポテト品薄とかマ？ 僕バケツで販売しちゃうよぉ！」
フレッシュネスバーガー「ポテト増量しますｗｗｗあれマクドナルドさんSサイズだけとかケチっすねぇｗｗｗ」
マック「うぅ……」 pic.twitter.com/RMSuFOjDHW
— Masso📕@イヤホン宣教師 (@B3iMasso_f) January 15, 2022
وقالت فريشنيس برجر عبر موقعها على الإنترنت “نحن نطلق هذه الحملة لإنقاذ لاجئي البطاطا. نريد تلبية احتياجاتهم من البطاطس”.
كما بدأت شركة مينيستوب -المشغلة لسلسلة صغيرة- تقديم بطاطس مقلية (دلو البطاطس) بثلاثة أضعاف الحجم العادي في 14 يناير/كانون الثاني.