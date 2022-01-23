“حرب بطاطس” تشتعل في اليابان ومحاولات لإنقاذ “لاجئي البطاطا”.. ما علاقة ماكدونالدز؟

أدى تقنين كميات البطاطس المقلية من جانب فروع شركة (ماكدونالدز) في اليابان خلال الآونة الأخيرة بسبب تعطل وارداتها، إلى تحفيز المنافسين للسيطرة على حصة أكبر من السوق.

وقد تسبب هذا في ما أطلق عليه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي “حرب البطاطس”.

وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية للأنباء، اليوم الأحد، أن الشركة المشغلة لمطاعم (ماكدونالدز) في البلاد أعلنت تقليل كمية البطاطس المقلية المقدمة لمدة شهر تقريبًا بدءًا من 9 يناير/كانون الثاني في جميع مطاعم السلسلة التي يبلغ عددها 2900 في أنحاء اليابان.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال شهرين التي تفرض فيها الشركة قيودًا على مبيعات البطاطس التي تحظى بشعبية كبيرة.

وأدت الفيضانات بالقرب من ميناء فانكوفر في كندا والاضطرابات اللوجستية العالمية بسبب جائحة كورونا إلى تأخير واردات البطاطس من أمريكا الشمالية، مما دفع الشركة إلى تعليق مبيعات الطلبات المتوسطة والكبيرة الحجم من البطاطس المقلية لمدة أسبوع في ديسمبر/كانون الأول.

وقالت سلسلة المطاعم إن تأخير الواردات المستمر بسبب سوء الأحوال الجوية أجبرها على فرض المزيد من القيود على المبيعات. كما أوقفت الشركة مؤقتًا تقديم صنف البطاطس المعروف باسم (هاش براون) في بعض المطاعم.

لاجئو البطاطا

وأزعجت هذه الخطوة العديد من المستهلكين في اليابان، حيث انتشر مصطلح “بوتيتو نانمين” (لاجئو البطاطا) على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستغل بعض المنافسين الموقف، وبدأت سلسلة الهمبرجر (فريشنيس برجر) التابعة لشركة كولوايد، حملة في 14 يناير/كانون الثاني، حيث زادت حصص البطاطس المقلية بنسبة 25% حتى 27 فبراير/شباط.

وقالت الشركة إنها لا تواجه نقصًا في الإمدادات، لحصولها على البطاطس من جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمالي اليابان، المعروفة بمنتجاتها الزراعية.

وقالت فريشنيس برجر عبر موقعها على الإنترنت “نحن نطلق هذه الحملة لإنقاذ لاجئي البطاطا. نريد تلبية احتياجاتهم من البطاطس”.

كما بدأت شركة مينيستوب -المشغلة لسلسلة صغيرة- تقديم بطاطس مقلية (دلو البطاطس) بثلاثة أضعاف الحجم العادي في 14 يناير/كانون الثاني.