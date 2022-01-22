هل الحسد والعين فعل بشري أم قضاء وقدر؟ الدكتور الكبيسي يجيب (فيديو)

قال أستاذ العقيدة بكلية الشريعة في جامعة قطر الدكتور محمد الكبيسي، إن الحسد الذي حذرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- منه هو أن ينظر الإنسان بعين البغضاء والحسد لشخص معين فيكيد له الشر.

وعن علاقة العين والحسد بالقدر قال الكبيسي لبرنامج (أيام الله) إن “الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال (العين حق) فهل تعني الحسد؟ وهل الحسد فعل بشري أم هو قدرات غيبية أعطاها الله للإنسان؟”.

وأضاف الكبيسي في حديثه للجزيرة مباشر “الحسد حينما ذُكر في القرآن الكريم ذُكر على أنه يؤدي إلى نوع من العمل الشرير كما حدث من إخوة سيدنا يوسف، فهم لم يضعوه في مكان ونظروا إليه وأصابوه، وإنما خططوا ودبروا وألقوه في البئر”.

وأوضح الكبيسي “الحسد الذي حذرنا الرسول منه في الأغلب هو أن الإنسان ينظر بعين البغضاء والحسد لشخص معين فيكيد له الشر، ولكن فكرة أن الله منح العين صلاحية أن تقوم بفعل إلهي مثل أنها تستطيع الإصابة بالسرطان أو حدوث حادث أو قلب أنظمة أو رسوب شخص في الامتحان، فهذا أمر خارج المنطق”.

وعن الحكم على شخص معين بأنه حاسد أو محسود قال الكبيسي “البعض يجاوز الشرع حينما يحكم على إنسان ويقول أنت العائن، من أدراك؟ هذا أمر غيبي”.

وأضاف “الله أقام الكون على سنن وهو سبحانه له أن يجعل هذا سببًا للوصول إلى هذا المرض أو هذا سببًا للوصول إلى الشفاء، ولكن لست أنا الذي أتحكم في الغيب فأقول هذا مسحور وهذا معيون وهذا محسود وهذا فيه أثر من الجن. هذه عقيدة. وهذا تناقض مع الحكم الشرعي من أن العقيدة لا تؤخذ إلا بنص من الوحي”.