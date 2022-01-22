طائرتان تتجاوزان بصعوبة حادث اصطدام في الأجواء السودانية.. إليك التفاصيل

تفادت طائرتان تتبعان لـ “إير موريشيس” حادثة اصطدام فوق المجال الجوي السوداني، بسبب خطأ من مراقبة الحركة الجوية.

وكشف موقع (ايرلايف) المختص في رصد أخبار الطيران عن نجاة طائرتين تتبعان لطيران (موريشيوس) من حادث اصطدام فوق الأجواء السودانية في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفاد الموقع بأن الطيار الآلي للطائرتين من طراز إيرباص A350-900 غيّر مسار تحليقهما، بعدما كشف نظام تنبيه حركة المرور عن اصطدام وشيك، إثر منح برج المراقبة السوداني الإذن لإحدى الطائرتين بتعديل ارتفاعها.

INCIDENT Air Mauritius A350s flights #MK15 and #MK42 avoided midair collision over Sudan https://t.co/C6lnAuunWO — AIRLIVE (@airlivenet) January 21, 2022

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مسؤول في شركة الطيران، أن الطائرتين تجاوزتا الاصطدام بصعوبة وأن السلطات المختصة قامت بفتح تحقيق حول الحادثة.

وحمّلت شركة الطيران في بيان “برج المراقبة الجوي في السودان مسؤولية الحادث الذي كان سيودي بحياة الركاب”.