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طائرتان تتجاوزان بصعوبة حادث اصطدام في الأجواء السودانية.. إليك التفاصيل

حمّلت شركة الطيران المسؤولية لبرج المراقبة الجوي في السودان (مواقع إلكترونية)
22/1/2022

تفادت طائرتان تتبعان لـ “إير موريشيس” حادثة اصطدام فوق المجال الجوي السوداني، بسبب خطأ من مراقبة الحركة الجوية.

وكشف موقع (ايرلايف) المختص في رصد أخبار الطيران عن نجاة طائرتين تتبعان لطيران (موريشيوس) من حادث اصطدام فوق الأجواء السودانية في 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأفاد الموقع بأن الطيار الآلي للطائرتين من طراز إيرباص A350-900 غيّر مسار تحليقهما، بعدما كشف نظام تنبيه حركة المرور عن اصطدام وشيك، إثر منح برج المراقبة السوداني الإذن لإحدى الطائرتين بتعديل ارتفاعها.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مسؤول في شركة الطيران، أن الطائرتين تجاوزتا الاصطدام بصعوبة وأن السلطات المختصة قامت بفتح تحقيق حول الحادثة.

وحمّلت شركة الطيران في بيان “برج المراقبة الجوي في السودان مسؤولية الحادث الذي كان سيودي بحياة الركاب”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند