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عرّاب “باب الحارة”.. وفاة المخرج السوري بسام الملا

وفاة المخرج السوري الراحل بسام الملا عرّاب مسلسل "باب الحارة" (مواقع)
22/1/2022

أعلنت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، السبت، وفاة بسام الملا مخرج المسلسل الشهير (باب الحارة).

 

وقالت النقابة على فيسبوك “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء”.

وتُوفي الملا في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرقي لبنان عن عمر يناهز 66 عامًا، ويتم العمل حاليًّا على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في العاصمة السورية دمشق، وفق تصريحات مسؤولين بنقابة الفنانين السوريين.

ويشتهر الملا بأنه مخرج مسلسلات (البيئة الشامية) مثل “ليالي الصالحية” و”باب الحارة” في أجزائه الخمسة الأولى بين عامي 2006 و2010 ثم تولى الإشراف العام على المسلسل في أجزاء لاحقة.

وولد الملا عام 1956 وينحدر من عائلة فنية، فهو ابن الفنان الراحل أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار.

وبدأ الملا مسيرته المهنية مساعد مخرج ثم انتقل إلى الإخراج والإشراف العام.

يُذكر أن مسلسل (باب الحارة) الذي تدور أحداثه في إحدى حارات دمشق إبان الانتداب الفرنسي قبل نحو قرن من الزمن، حقق نجاحًا عربيًّا واسعًا حتى أصبح مرجعًا في أعمال البيئة الشامية.

ونعى العديد من الفنانين المخرج الراحل المعروف باسم “عرّاب باب الحارة” وأعربوا عن أسفهم الشديد لفقدانه وغياب اسمه عن عالم الفن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات