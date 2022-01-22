عرّاب “باب الحارة”.. وفاة المخرج السوري بسام الملا

أعلنت نقابة الفنانين السوريين في دمشق، السبت، وفاة بسام الملا مخرج المسلسل الشهير (باب الحارة).

وقالت النقابة على فيسبوك “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء”.

وتُوفي الملا في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرقي لبنان عن عمر يناهز 66 عامًا، ويتم العمل حاليًّا على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في العاصمة السورية دمشق، وفق تصريحات مسؤولين بنقابة الفنانين السوريين.

سيد من عمل روائع الدراما الشامية

المخرج القدير بسام الملا في ذمة الله

إنَّا لله وإنّا إليه راجعون🙏😔 pic.twitter.com/llDRP5Egis — Amal Arafa (@AmalArafaa) January 22, 2022

ويشتهر الملا بأنه مخرج مسلسلات (البيئة الشامية) مثل “ليالي الصالحية” و”باب الحارة” في أجزائه الخمسة الأولى بين عامي 2006 و2010 ثم تولى الإشراف العام على المسلسل في أجزاء لاحقة.

#بسام_الملا

شيء يزعل لما نفقد اشخاص حبيناهم وكانوا جزء كبير من ذكرياتنا 😢💔 pic.twitter.com/FTAUdxSrPP — Lukita (@rmm_1902) January 22, 2022

وولد الملا عام 1956 وينحدر من عائلة فنية، فهو ابن الفنان الراحل أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار.

وبدأ الملا مسيرته المهنية مساعد مخرج ثم انتقل إلى الإخراج والإشراف العام.

نقابة الفنانين تنعى المخرج السوري الكبير #بسام_الملا الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 62 عاماً .

صانع مجد الدراما السورية في ذمة الله .

ترحموا عليه يرحكم الله .

ماتت الحارة وباببها ومخرجها pic.twitter.com/gKBIerviZL — عمر رحمون (@Rahmon83) January 22, 2022

يُذكر أن مسلسل (باب الحارة) الذي تدور أحداثه في إحدى حارات دمشق إبان الانتداب الفرنسي قبل نحو قرن من الزمن، حقق نجاحًا عربيًّا واسعًا حتى أصبح مرجعًا في أعمال البيئة الشامية.

ونعى العديد من الفنانين المخرج الراحل المعروف باسم “عرّاب باب الحارة” وأعربوا عن أسفهم الشديد لفقدانه وغياب اسمه عن عالم الفن.