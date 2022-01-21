مغنية تشيكية تعمّدت الإصابة بفيروس كورونا.. هكذا كانت نهايتها

توفيت قبل أيام مغنية فرقة (أسونانس) الشعبية التشيكية هانا هوركا -المناهضة للقاحات المضادة لفيروس كورونا- عن 57 سنة بعدما أصيبت بالفيروس عمداً للحصول على تصريح صحي، على ما أعلنت عائلتها.

وأوضح نجل المغنية يان ريك -ردا على سؤال لإذاعة iRozhlas.cz العامة- أن والدته رفضت تلقي اللقاح وعرّضت نفسها طوعا للمرض الذي أصيب به هو ووالده الملقحان قبل عيد الميلاد.

وأضاف أنها “قررت أن تعيش بشكل طبيعي معنا وفضلت أن تصاب بالمرض على أن تتلقى اللقاح”، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقبل يومين من وفاتها، كتبت هانا عبر مواقع التواصل “لقد نجوت، سيكون هناك عرض مسرحي وحمام سونا وحفلة موسيقية ورحلة عاجلة إلى البحر”.

وتلزم الجمهورية التشيكية سكانها إبراز إثبات يؤكد تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من إصابة حديثة بـ(كوفيد-19) للتمكن من دخول الأماكن الثقافية والرياضية، وكذلك الحانات والمطاعم.

وحمّل ريك شخصيات محلية تدعم حركة مناهضة للقاحات مسؤولية ما حصل، متهمًا إياهم بإقناع والدته بعدم تلقي اللقاح ومن ثم “تلطيخ أيديهم بالدماء”.

وقال “أعرف تحديدا من غيّر رأيها، أنا حزين لأنها صدقت الغرباء أكثر من عائلتها، ولا يتعلق الأمر بمعلومات خاطئة فقط، بل بآراء حول المناعة الطبيعية والأجسام المضادة التي تتكون عن طريق الإصابة بالمرض”.

فرقة (أسونانس)

وتواجه الجمهورية التشيكية حاليا موجة وبائية جديدة، وقد سجلت البلاد أكثر من 20 ألف إصابة جديدة، الإثنين الماضي.