إنستغرام تبدأ تفعيل نظام الاشتراك المدفوع بحسابات المبدعين.. هكذا يمكنك أن تجني المال منه

أطلق أشهر تطبيق في العالم لمشاركة الصور (إنستغرام)، الأربعاء، التجربة الأولى لميزة الاشتراك المدفوع للمبدعين.

وأتاح التطبيق هذه الميزة للاختبار، لـ10 مبدعين أمريكيين فقط، ممن يتراوح محتواهم بين الأساليب الرياضية والفنية إلى علم التنجيم.

وأبرز من أتاح التطبيق لهم تفعيل هذه الخاصية لاعبة كرة السلة سيدونا برينس، وعارضة الأزياء كيلسي كوك، والممثل آلان تشيكين تشاو، ولاعبة الجمباز الأولمبية جوردان تشيلز.

ويتم ضبط المحتوى بأسعار شهرية مختلفة تبدأ من 0.99 دولار أمريكي إلى 99 دولارًا أمريكيًا، والتي سيتم تحديدها من قبل صانعي المحتوى وذلك بناء على تقييمهم للمحتوى الخاص بهم.

وقالت الفنانة الأمريكية باني مايكل إن “وجود اشتراكات على تطبيق انستغرام يبني علاقة أكثر قوة بيني وبين متابعيني”، مشيرة إلى أنها متحمسة جدًا للبدء بهذه التجربة التي من شأنها أن يساعدها في الحفاظ على استدامة عملها.

وسيتمكن المشتركون من الوصول إلى موضوعات وقصص أو بث مباشر بشكل حصري عبر التطبيق، فضلا عن تمييزهم بشارات معينة عن المستخدمين الآخرين في التعليقات وصندوق البريد.

وقال المدير المشارك للخدمة في المنصة آشلي يوكي إن جميع الأموال التي يتم جمعها من الاشتراكات ستذهب مباشرة إلى منشئي المحتوى، ولا تخطط إنستغرام للاستفادة من هذه الخدمة حتى “2023 على الأقل”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لتطبيق إنستغرام آدم موسيري، إن الاشتراكات المزمع إطلاقها “واحدة من أفضل الطرق التي تمكن المؤثرين من جني الأرباح”.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022