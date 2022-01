وصفه بأنه إرهابي.. شرطي أمريكي يعتدي على سائق سيارة مسلم (فيديو)

أدين شرطي أمريكي من أصول آسيوية يدعى ريجز كوونج بكراهية المسلمين وتعمد الاعتداء على رجل انطلاقًا من أصوله الشرق أوسطية وانتمائه إلى الإسلام.

وأظهر مقطع فيديو بثه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شرطيا أمريكا كان خارج أوقات دوامه يعتدي على شخص بعنف وبألفاظ نابية وعنصرية بناءً على مظهره الخارجي.

وحسب موقع (pix 11) الأمريكي، اعتقلت الشرطة الرجلين واتهمت الشرطي بالاعتداء المتعمد وأوقفته عن العمل.

واعتدى الشرطي على السائق ويدعى (عبد المطلب) مساء الأحد الماضي، على خلفية تقارب سيارتيهما خلال سيرهما على طريق عمومي.

وأظهر المقطع المصور الشرطي الأمريكي وهو ينعت الرجل بـ”الإرهابي” عندما حاول الأخير المرور بسيارته عند تقاطع مروري ورفض الشرطي إفساح الطريق له ليجعله يلتف يسارا.

The ordeal began when Kwong and ride-hail driver Abdul Motalab, who is of Middle Eastern descent, both tried to make a U-turn. Kwong allegedly prevented Motalab from turning and the incident quickly escalated.

وبدا الشرطي في الاعتداء الجسدي على عبد المطلب بعد خروج الأخير من سيارته وتصويره سيارة الشرطي بهاتفه المحمول لتوثيق الواقعة.

وقالت مصادر في شرطة مدينة نيويورك، يوم الاثنين، إن شرطيًا خارج أوقات العمل “انطلق في هياج مليء بالكراهية واعتدى على السائق بناءً على أصوله الشرق أوسطية خلال مواجهة غاضبة على الطريق في بروكلين”.

وأضافت أن الشرطي وصف الرجل الضحية بأنه “إهابي” وصرخ في وجهه قائلا “إرهابي. (تنظيم) القاعدة. محمد. (تنظيم) الدولة الإسلامية”.

An off-duty NYPD officer assaulted a Muslim man after engaging an anti-Muslim and #racist tirade against him. We call on @BrooklynDA Eric Gonzalez to charge him with a #hatecrime. The NYPD must also conduct a serious review of his past arrests of Muslims.https://t.co/jw980RfcDa

— CAIR National (@CAIRNational) January 18, 2022