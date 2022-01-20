“طعم له تاريخ”.. سفير نيوزلندا يحتفي بالملوخية في مطعم مصري شهير

احتفى سفير نيوزلندا لدى مصر بتناوله العشاء وطبق “الملوخية” وهي أكلة مصرية شهيرة في أحد المطاعم في العاصمة المصرية القاهرة.

وغرد السفير غريغ لويس في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا “الملوخية لم تخيب ظني على الإطلاق. بالفعل طعم له تاريخ”.

الملوخية لم تخيب ظني على الاطلاق. بالفعل 'طعم له تاريخ' 🇪🇬 pic.twitter.com/nXFOMZqY4K — Greg Lewis 🇳🇿🇪🇬 (@NZinEgypt) January 20, 2022

وكتب السفير النيوزلندي أيضًا: “كان من دواعي سروري تناول العشاء في كبدة البرنس وفرصة جميلة لقاء السيد ناصر البرنس نفسه. كان عشاءً رائعًا وشهيًا جداً”.

ويعد طبق الملوخية أحد أشهى الأطباق وأشهرها التي تقدم على المائدة المصرية خاصة في محافظات الدلتا كونها الموطن الأصيل لزراعة هذا النبات.

وترتبط الملوخية بتاريخ قديم، وتشير رواية إلى أن كلمة ملوخية كلمة فرعونية قديمة تنقسم إلى شقين “خية” نسبة إلى النبات الذي تطهى منه، و”ملو” وتعني كلوا أو تناولوا.

وتقدم الملوخية على المائدة المصرية مع الأرز والدجاج والسلطة في المعتاد، وتستخدم وصفة لعلاج الكثير من الأمراض منها فقر الدم ووهن الطاقة وضعف ضربات القلب، وتعمل على زيادة مقاومة الجسم للالتهابات، وتهدئة أغشية المعدة والأمعاء.

ما شاء الله انا ممكن اعمل كتاب علي السيد ناصر البرنس

لا يقل احتراماً و العظمه عن فيلم the last dance بتاع مايكل چوردن https://t.co/td97wrWyXd — شوكت (@Ellaissy) January 20, 2022

قابلت ناصر البرنس بنفسه؟! دا أنت أمك داعيه لك يا جريج 😂 https://t.co/gNSFGGXnTV — أحمد المصري أحمد (@n5005ij) January 20, 2022

عمو ناصر البرنس هو قوة مصر الناعمة بجد ❤️ https://t.co/gHxxDQ0rhn — Mahmoud Qadry (@Ma7moudQ) January 20, 2022