خطَف القلوب.. انتشار واسع لفيديو طفل مصري في تركيا فاجأته أمه بكعكة عيد ميلاده

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع فيديو لطفل مصري فاجأته أمه بكعكة عيد ميلاده في فصله الدراسي بمدرسته في إسطنبول.

وصورت معلمة الطفل إبراهيم الفيديو ونشرته عبر موقع انستغرام ليحظى بانتشار واسع تناقلته الصفحات والقنوات الإخبارية ومواقع التواصل.

وأظهر الطفل إبراهيم في إحدى مدارس مدينة إسطنبول تأثرًا كبيرا بعد رؤية أمه وهي تدخل الفصل وكعكة عيد ميلاده الخامس في يدها.

ونظر الطفل بحب كبير لوالدته ثم حضنها وسط تصفيق زملائه، وقد اعتلى الخجل ملامحه البريئة.

وعبّر الصغير لأمه عن الامتنان والشكر بتقبيل يدها والدموع تملأ عينيه.

وكتبت المعلمة على الفيديو “شاهدت بالفعل لحظات كثيرة، لكن الفيديو الوحيد الذي يجعلني أبكي وأشعرني بالحزن والسعادة معًا هو هذا”.

ووصفت اللحظات بالجميلة وتمنت أن تدوم لحظات الحب والاحترام والارتباط القوي هذه.

وذهب المعلقون على الفيديو لتحية والدي الطفل على تربيته الحسنة.

وقالت الأم أميرة توفيق، في حوار لقناة (آ تي في) التركية إن إبراهيم طفل مهذب ومحترم، في حين أوضح الصغير أنه تفاجأ برؤية والدته في الفصل وأنه سُعد بها.

ونشرت أميرة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها لم تتوقع هذا الكم الهائل من التعليقات، التي قالت إنها إيجابية كلها، وهذا الانتشار الواسع.

وأوضحت الأم أنها تشعر بالفخر بعد ردود الفعل، وقالت إن طفلها حساس للغاية، وعبّر إبراهيم عن حبه الكبير لوالديه.