اعتقال “آكل لحوم بشر” هاجم عجوزًا في فرنسا بعد هروبه من المستشفى

هرب مُحتجز من مستشفى للأمراض النفسية في مدينة تولوز الفرنسية، أمس الأربعاء، كان قد احتجز فيها عام 2013 بعد قتل رجل بوحشية.

وقالت صحيفة (لوباريزيان) الفرنسية إن جيريمي رامبو (26 عامًا) وهو من “آكلي لحوم البشر”، هرب من المستشفى ظهر أمس حيث كان محتجزًا في ظروف لم يتم تحديدها بعد، قبل أن تعتقله الشرطة حوالي الساعة 10 مساءً.

وألقت الشرطة في تولوز القبض على الرجل الذي هاجم امرأة عجوزًا كانت تمشي مع كلبها، وأنقذها من بين يديه المارة بعد ضربه بعمود على رأسه قبل وصول الشرطة.

وفي عام 2013، قتل رامبو -وهو جندي سابق- متقاعدًا يبلغ من العمر 90 عامًا بعد أن حطم جمجمته بأداة معدنية قبل محاولة حرقه.

وادعى خلال التحقيقات أنه أكل قلب العجوز ولسانه بعد أن هاجم منزله في منتصف الليل في بيرينيه جنوب غرب فرنسا.

ويرى خبراء الطب النفسي بالإجماع أن جيريمي رامبو “يعاني من اضطراب نفسي أدى إلى إلغاء تمييزه تمامًا”، ثم أُعلن أنه غير مسؤول عن أفعاله وقت الأحداث ولم يُحاكم.