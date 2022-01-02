مشهد مروع.. سيارة تتطاير من الطابق الخامس وتسقط على طريق مزدحم (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصوّرًا مرعبًا وغريبًا في الوقت ذاته، لسيارة تطير من الطابق الخامس لإحدى البنايات وتسقط أرضًا بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وقالت الصحافة المحلية إن الأمر يتعلق بسيارة أجرة توفي سائقها يوم الخميس.

وأوضحت أن السيارة ارتطمت بجدار الطابق الخامس من موقف السيارات بأحد الأسواق المركزية (سوبر ماركت).

وقالت الشرطة إن 7 أشخاص أصيبوا بينما أُلحق الضرر بـ 12 سيارة.

كان الحادث غريبا ومروعا في الآن ذاته.. وكأن السيارة كانت تسقط من السماء (The korea herald)

ووصفت الصحافة المحلية الحادث بأنه غريب، بينما أوضحت وكالة الأنباء الكورية أن السائق (70 عامًا) فاته منعطف وقاد سيارته إلى جدار كُتبت عليه كلمة “خروج” ليرتطم به.

وتابعت الوكالة أن السيارة حطمت الحائط وسقطت إلى الطريق المزدحم بالسيارات التي كانت تقف في إشارة ضوئية.

فوّت الرجل السبعيني منعطف الخروج وارتطم بالحائط (The korea herald)