عالم فضاء مصري يثير الجدل بعد تحذيره من تصديق الأبراج والنجوم

أثار عالم الفضاء المصري في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عصام حجي، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما حذّر من تصديق الأبراج والنجوم وتأثيرها في حياة الناس، وذلك بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة، والحديث عن الأبراج، وتوقعات العام الجديد.

وقال حجي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أول أمس الجمعة -ليلة رأس السنة-: “كباحث متخصص في مجال علوم الفضاء والفلك منذ 25 عامًا، لا يوجد أي شيء اسمه أبراج ولا علاقة للكواكب والنجوم والمجرات البعيدة بحياتك اليومية المملة وقراراتك الشخصية المترددة وأخطائك العاطفية المتكررة”.

وأضاف حجي في التغريدة التي تفاعل معها عدد كبير من المغردين: “حظك في 2022 هو الدروس التي تعلمتها في 2021 وليس أي شيء آخر. عام سعيد للجميع”.

كباحث متخصص في مجال علوم الفضاء والفلك منذ 25 عام، لايوجد اي شيء اسمه ابراج ولا علاقة للكواكب و النجوم والمجرات البعيدة بحياتك اليومية المملة وقراراتك الشخصية المترددة واخطائك العاطفية المتكررة. حظك في 2022 هو الدروس التي تعلمتها في 2021 وليس أي شيء أخر.#عام_سعيد للجميع pic.twitter.com/YJAv6ZU2SW — د. عصام حجي (@essamheggy) December 31, 2021

وتباينت التعليقات حول تغريدة عالم الفضاء المصري، إلا أن معظمها جاءت متفقة معه، حيث علّق الأكاديمي السعودي عبد الله الغذامي، قائلًا: “كلام علمي محقق، ويقطع به كل ذي علم ومعرفة، لكن لو يسمع بعض من يخادعون أنفسهم”.

كلام علمي محقق ، ويقطع به كل ذي علم ومعرفة

بس لو يسمع بعض من يخادعون أنفسهم https://t.co/eMEN3n1RiW — عبدالله الغذامي (@ghathami) January 1, 2022

وكتب مغرّد آخر معلّقًا: “ما يسمى الأبراج باطلة شرعًا وعقلًا وفطرة، والعلم يدحضها، فكل البحوث والدراسات تبيّن أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا”.

واتفق مع حجي في الرأي، الصحفي اليمني محمد الشرعبي، قائلًا في تغريدة “الأبراج وقراءة الكف والفنجان والتوقعات السنوية شعوذة، والمضحك تصديقها من قبل بعض الناس، واعتبارها قدرًا لا مفر منه”.

الابراج وقراءة الكف والفنجان والتوقعات السنوية شعوذة، والمضحك تصديقها من قبل بعض الناس، واعتبارها قدراً لا مفر منه. — محمد سعيد الشرعبي (@msalsharabi) January 1, 2022

وفي رأي مخالف لسابقه، كتب أحد المغردين: “يعني 25 سنة في مجالك، ستلغي علم آلاف السنين! هناك حضارات وأمم طلعت ونزلت فقط مع الأبراج”.

فيما قال حساب باسم عادل عبد الناصر: “علم التنجيم علم قديم يا دكتور حتى وأن جهلناه.. فكان العرّاف المنجّم في زمن فرعون موسى هو من أخبر فرعون بميلاد الطفل الذي سينزع عنه عرشه، وبأنه من بني إسرائيل”.

"كل عام وأنتم بدون دجل".. تغريدة لعالم الفضاء دكتور عصام حجي، من المفروض ان نصدق العلم وان نغلق الباب على تراهات وكذب المنجمين @essamheggy https://t.co/WIIKrz6fe4 — Mahassen Moursel (@MMoursel) January 2, 2022

وعلّق حساب باسم معاذ قائلًا: “مسكين الذي معتمد على الأبراج في اتخاذ قراراته وعيش حياته، كل شيء يحدث في الكون وفي حياتك له أسباب وله دافع أول، إنت الذي تسيّر حياتك بنفسك ورب العالمين يعطيك على قد جهدك”.

ما يسمى #الابراج باطلة شرعا وعقلا وفطرة والعلم يدحضها فكل البحوث والدراسات تبين أنها "كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا .." لا فض فوك دكتور عصام🤩🔭🌌 https://t.co/DqJtOZMt8j — هلال علي المقبالي (@almqbalispace) January 1, 2022

وقال معلّق باسم “محمود”: “يا دكتور أنت تعطل شغل ومصالح كثير عايشين على الضحك على متابعينهم، ويقبضون فلوس منهم مقابل يشرحون لهم خريطتهم الفلكية، وكيف زحل تقاطع مع أورانوس، وسبّب لهم عدم التوفيق بالوظيفة أو العلاقة”.

مع بداية العام الجديد وكل عام سيبقى الحرام حرام مهما زينته شياطين الجن والأنس بافعال

أو مصطلحات وهاجة

فعلى سبيل المثال: المثلية:هي اللواط والسحاق. الأبراج :هي التنجيم أو دجل. المشروبات الروحية:هي الخمر. اليانصيب واللوتري والمراهنة بالمال:

هي الميسر والقمار. والأمثلة كثيرة. — ابراهيم الدرويش (@Ibrahim_opm) January 1, 2022

وعلّق متابع آخر اسمه طارق قائلًا: “كلام سليم ٢٠٠%.. مش فاهم كيف ممكن جرم سماوي بعيد عني آلاف آلاف الكيلو مترات يأثر في قراراتي!!”.

يعني ال ٢٥ سنة بتوعك هيلغوا علم آلاف السنين !! ده فيه حضارات و أمم طلعت و نزلت بس مع الأبراج https://t.co/lBKULwOSRg — 𓋹Lucifer𓂀Sam𓋹 (@Lucifer00581990) January 1, 2022

علم التنجيم علم قديم يا دكتور حتي وأن جهلناه فكان العراف المنجم في زمن فرعون موسي هو من أخبر فرعون بميلاد الطفل الذي سينزع عنه عرشه وبأنه من بني أسرائيل

ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

بأنه كذب المنجمون ولو صدقوا — Adel Abdelnasser (@AdelAbdelnass19) December 31, 2021

الشيء الذي يمنعني من الإيمان بالأبراج وتحليل الشخصيّات والاختبارات النفسيّة هو أنّ الإنسان لا يمكن قولبته ووضعه في شخصيّة واحدة؛ فالإنسان مستمر التجدّد، يغيّر أفكاره وبعض طباعه وربّما حتىٰ مبادئه، فتخيّل كم أنّه شيء مستحيل وضع كميّة كبيرة من الأشخاص تحت مسمّىٰ وقالب واحد؟ — Amal Saeed ‏‎‎𓂆 أمل سعيد (@AmolaaSaeed) January 1, 2022