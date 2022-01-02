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عالم فضاء مصري يثير الجدل بعد تحذيره من تصديق الأبراج والنجوم

عالم الفضاء المصري عصام حجي (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/1/2022-|آخر تحديث: 2/1/202210:01 PM (مكة المكرمة)

أثار عالم الفضاء المصري في وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عصام حجي، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما حذّر من تصديق الأبراج والنجوم وتأثيرها في حياة الناس، وذلك بالتزامن مع بداية السنة الميلادية الجديدة، والحديث عن الأبراج، وتوقعات العام الجديد.

وقال حجي في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، أول أمس الجمعة -ليلة رأس السنة-: “كباحث متخصص في مجال علوم الفضاء والفلك منذ 25 عامًا، لا يوجد أي شيء اسمه أبراج ولا علاقة للكواكب والنجوم والمجرات البعيدة بحياتك اليومية المملة وقراراتك الشخصية المترددة وأخطائك العاطفية المتكررة”.

وأضاف حجي في التغريدة التي تفاعل معها عدد كبير من المغردين: “حظك في 2022 هو الدروس التي تعلمتها في 2021 وليس أي شيء آخر. عام سعيد للجميع”.

وتباينت التعليقات حول تغريدة عالم الفضاء المصري، إلا أن معظمها جاءت متفقة معه، حيث علّق الأكاديمي السعودي عبد الله الغذامي، قائلًا: “كلام علمي محقق، ويقطع به كل ذي علم ومعرفة، لكن لو يسمع بعض من يخادعون أنفسهم”.

وكتب مغرّد آخر معلّقًا: “ما يسمى الأبراج باطلة شرعًا وعقلًا وفطرة، والعلم يدحضها، فكل البحوث والدراسات تبيّن أنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا”.

واتفق مع حجي في الرأي، الصحفي اليمني محمد الشرعبي، قائلًا في تغريدة “الأبراج وقراءة الكف والفنجان والتوقعات السنوية شعوذة، والمضحك تصديقها من قبل بعض الناس، واعتبارها قدرًا لا مفر منه”.

وفي رأي مخالف لسابقه، كتب أحد المغردين: “يعني 25 سنة في مجالك، ستلغي علم آلاف السنين! هناك حضارات وأمم طلعت ونزلت فقط مع الأبراج”.

فيما قال حساب باسم عادل عبد الناصر: “علم التنجيم علم قديم يا دكتور حتى وأن جهلناه.. فكان العرّاف المنجّم في زمن فرعون موسى هو من أخبر فرعون بميلاد الطفل الذي سينزع عنه عرشه، وبأنه من بني إسرائيل”.

وعلّق حساب باسم معاذ قائلًا: “مسكين الذي معتمد على الأبراج في اتخاذ قراراته وعيش حياته، كل شيء يحدث في الكون وفي حياتك له أسباب وله دافع أول، إنت الذي تسيّر حياتك بنفسك ورب العالمين يعطيك على قد جهدك”.

وقال معلّق باسم “محمود”: “يا دكتور أنت تعطل شغل ومصالح كثير عايشين على الضحك على متابعينهم، ويقبضون فلوس منهم مقابل يشرحون لهم خريطتهم الفلكية، وكيف زحل تقاطع مع أورانوس، وسبّب لهم عدم التوفيق بالوظيفة أو العلاقة”.

وعلّق متابع آخر اسمه طارق قائلًا: “كلام سليم ٢٠٠%.. مش فاهم كيف ممكن جرم سماوي بعيد عني آلاف آلاف الكيلو مترات يأثر في قراراتي!!”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل