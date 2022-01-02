منوعات|أمريكا

بعد مقتل إمام مسلم في أمريكا.. العشرات ينظّمون تظاهرة تطالب بالعدالة (صور)

محتجون على مقتل إمام مسلم بولاية أوهايو الأمريكية
محتجون على مقتل إمام مسلم بولاية أوهايو الأمريكية (مواقع التواصل)
2/1/2022-|آخر تحديث: 2/1/202211:02 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا صورًا لتظاهرة نظّمها أبناء المجتمع الصومالي والإسلامي في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية بعد مقتل إمام مسلم.

وطالب المتظاهرون بتطبيق العدالة، ومحاسبة قتلة الإمام الذي قُتل في ظروف غامضة، منذ نحو أسبوعين.

وفي 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عثرت شرطة مدينة كولومبس الأمريكية على محمد حسن آدم -الناشط المسلم وإمام مسجد “أبو هريرة” في المدينة- جثة هامدة، وذلك بعد إبلاغ ذويه عن اختفائه قبلها بيوم، عقب أداء صلاة الجمعة في مسجده.

وتشير الصور إلى أن مئات من المشاركين في المسيرة تجمعوا بالقرب من مبنى المدعي العام في مدينة كولومبوس للمطالبة بعدم التقصير في البحث عن الجناة.

 

وأشار أبو بكر أرمان -الناشط الأمريكي من أصول صومالية- إلى أنه خلال السنوات ما بين 2017 و2021 قُتل قرابة 30 شخصًا من المجتمع الصومالي في المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل