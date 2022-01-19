مقتل شاب برصاصة خاطئة من شرطة نيس في فرنسا

قُتل شخص، اليوم الأربعاء، برصاصة خاطئة أطلقها أحد عناصر شرطة مدينة نيس، جنوبي فرنسا.

وقال المدعي العام في نيس، كزافييه بونهوم، إن الواقعة كانت “عملية بوليسية خاطئة”، حسبما نقل موقع” فرانس بلو” المحلي.

وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الشرطي “أطلق بالخطأ الرصاصة” بينما كان الضحية (٢٢ عامًا) “مطلوبًا من قبل الشرطة للتحقيق في جريمة قتل” ارتكبت في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

🔴 La fusillade dans le centre-ville de Nice a fait un mort, un homme activement recherché: les dernières infos en direct https://t.co/4FnY4lXv1I pic.twitter.com/YnThbgJHng — Nice-Matin (@Nice_Matin) January 19, 2022

وشدد المدعي العام على أن عناصر الشرطة حاولت إنعاش الضحية وإنقاذه لكن دون فائدة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شرطة نيس على تويتر “إصابة شخص بجروح حرجة” إثر إطلاق نار في المدينة، وأشارت إلى أنها تبحث عن مشتبه به.

وأكدت أنها تنفّذ عملية أمنية في الوقت الراهن.

ويأتي حادث إطلاق النار في مدينة نيس بينما تزداد المخاوف بشأن جرائم العنف والقانون والنظام، والتي تعد عنصرًا أساسيًا في اهتمامات الناخبين بالانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري هذا العام.